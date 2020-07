Set idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

La Sala La Planeta de Girona reprèn l'activitat amb «Serà el nostre secret»

20.30 h

La sala La Planeta torna a l'activitat aquest divendres, de l'espectacle Serà el nostre secret, un muntatge dins el Cicle de Teatre Verbatim i que tracta sobre els abusos sexuals a menors a partir de testimonis reals. L'obra està dirigida per l'actriu i dramaturga Daniela Feixas, i compta amb els actors Marta Montiel i Elies Barberà, que en seran els dos intèrprets. L'espectacle es podrà veure fins al diumenge 5 de juliol.

Festival Emergent a Sant Gregori i Madremanya

21 h

La 16a edició del festival Emergents, que se celebra a diferents poblacions del gironès, arriba a la seva fi amb un cap de setmana ple d'art a Sant Gregori divendres i Madremanya el dissabte. Dissabte és el torn de Kumbara, Puppae Company, Las Karamba i Fel Faixedas, que tancaran el festival a davant del CIR de Madremanya.

Luw al festival Notes al Parc a la Devesa de Girona

Dissabte 4, 20 h

El festival Notes al Parc tora a porta la música en directe a La Devesa, més concretament a la plaça de les Botxes. Enguany se celebra en versió ampliada durant els mesos de juliol i agost. A la nit de dissabte hi actuarà Luw, el projecte del saltenc Lluís Costa.

David Busquets amb David Palau a la Sala La Mirona de Salt

Dissabte 4, 22 h

El cantant i compositor David Busquets presenta a la Mirona Instints el seu segon disc, que acaba de publicar i en el qual ha tornat a treballar amb Marc Martín i David Palau. Busquets portarà aquest dissabte el seu pop melòdic intergeneracional a la sala de concerts, que recupera la programació regular.

Nirvana Unplugged 25th amb The Buzz Lovers a l'Auditori de Girona

Dissabte 4, 21 h

El festival Strenes, que va haver d'ajornar la seva programació a causa de la crisi del coronavirus, ha reformulat el festival, i n'ha nascut l'Strenes 3,0. Per a l'estrena, aquest dissabte actuen The Buzz Lovers, una de les bandes tribut a Nirvana més importants del món, recrearan el mític concert Nirvana Unplugged, enregistrat tan sols cinc mesos abans de la mort de Kurt Cobain. Els acompanyarà Lori Goldston, la violonvel·lista original que va actuar amb Nirnava el 1993.

La Ruta dels Exilis a Maçanet de Cabrenys

Dissabte 4, 9.30 h

El municipi alt empordanès proposa una ruta per conèixer els camins que s'utilitzaven per travessar la frontera amb França. Guiada per Pere Roure, l'excursió té una dificultat mitjana- baixa i durarà unes 3 hores.

Presentació del llibre «Mar d'estiu» de Rafel Nadal al MAC d'Empúries

Dissabte 4, 20 h

La llibreria Vitel·la de l'Escala organitza la presentació de l'última novel·la de Rafel Nadal Mar d'estiu, guanyadora del IX Memorial Pere Rodeja. Nadal estarà acompanyat pel periodista Albert Om i l'editora i directora editorial de llibreries del Grup Enciclopèdia Catalana, Ester Pujol.