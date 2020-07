Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Calonge celebra la Festa Major d'estiu en format reduït

Durant tot el dia

La pandèmia del Coronavirus ha fet saltar per l'aire les festes majors tal com les coneixíem fins ara. Calonge no ha volgut quedar-se sense i ha programat un seguit d'activitats adaptades a les normes de distanciament social i aforament actuals. El pregó de divendres anirà a càrrec dels locals Orquestra Di-Versiones, que aprofitaran per presentar el Diverllibre del periodista del Diari de Girona Jordi Roura. Dissabte hi haurà una nit musical amb Litus al cub i Ja Veus! I diumenge serà el torn de l'Orquestra Montgrins.

SUP Week a Empuriabrava

Durant tot el dia

Els amants del Paddle surf tenen una cita aquest cap de setmana a Empuriabrava, oberta també als que no coneixen aquesta pràctica i vulguin tenir el primer contacte. A part de Paddle Surf, durant tot el cap de setmana es podrà practicar ioga, pilates, rem, ioguilates, competicions amateurs i professionals i moltes activitats més!

Conferència María, de García a Malibrán de Roger Alier a l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro

18 h

El festival de música Concerts d'Aro, de Santa Cristina d'Aro, celebrarà la seva edició anual però adaptant-se a les condicions sanitàries. El cicle de concerts deixarà de celebrar-se a l'església, on no es pot garantir la distància suficient, i passarà a fer-se a l'Espai Ridaura, mentre que els concerts més multitudinaris es faran al pati de l'escola Pedralta. S'inaugurarà el pròxim diumenge 12 a les sis de la tarda amb la conferència del crític i historiador musical Roger Alier.

No cal anar a l'Havana a la Sala La Planeta de Girona

18 h

El text d'Artigau, dirigit per Joan Maria Segura i Miquel Malirach, Josep Sobrevals i Cristina Arenas, ret homenatge a les havaneres i les cançons heretades dels nostres avis. L'espectacle es va estrenar en l'edició 2019 del Festival Grec de Barcelona.

Marina Vinent Quartet al Cicle de Joves Intèrprets Estiu & Jazz

19 h

El Cicle de Joves Intèrprets Estiu & Jazz porta cada diumenge talent del panorama jazzístic de Catalunya a diferents espais de Girona. Aquest diumenge és el torn de Marina Vinent Quartet a la Casa de Cultura de Girona.

Visita teatralitzada Peralada: Cendres, cèntims i celebracions

20 h

Amb l'arribada de Felip l'Ardit i la defensa de Pere III el Gran el 1825, Peralada va ser cremada. En aquesta visita, Ramon Muntaner explica com certs personatges i ell ho van viure. La seva reconstrucció va portar a la Peralada actual. El punt de trobada de la visita és a l'Oficina de Turisme de Peralada.

Mala Rodríguez a l'Auditori de Girona

21 h

Pioneres del hip-hop espanyol, Mala Rodríguez presenta a l'Auditori, dins el festival Strenes, el seu nou treball MALA, un dels més esperats aquesta temporada. La Mala ha estat reconeguda diverses vegades amb discs d'or, MTV Latino Amèrica i dos Latin Grammys entre altres premis. Va ser la primera artista de Hip-Hop en rebre el Premi Nacional de Músicas Actuales, l'any passat.