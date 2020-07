Nou idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Calonge celebra la Festa Major d'estiu en format reduït

Durant tot el dia

La pandèmia del Coronavirus ha fet saltar per l'aire les festes majors tal com les coneixíem fins ara. Calonge no ha volgut quedar-se sense i ha programat un seguit d'activitats adaptades a les normes de distanciament social i aforament actuals. El pregó de divendres anirà a càrrec dels locals Orquestra Di-Versiones, que aprofitaran per presentar el Diverllibre del periodista del Diari de Girona Jordi Roura. Dissabte hi haurà una nit musical amb Litus al cub i Ja Veus! I diumenge serà el torn de l'Orquestra Montgrins.

SUP Week a Empuriabrava

Durant tot el dia

Els amants del Paddle surf tenen una cita aquest cap de setmana a Empuriabrava, oberta també als que no coneixen aquesta pràctica i vulguin tenir el primer contacte. A part de Paddle Surf, durant tot el cap de setmana es podrà practicar ioga, pilates, rem, ioguilates, competicions amateurs i professionals i moltes activitats més!

Descobrir Llívia amb la ruta Les 5 icones de Llívia

10 h

La ruta fa un passeig per les 5 icones del municipi de la Cerdanya: el fòrum romà, el castell, l'enclavament, l'església de Nostra Senyora dels Àngels i el museu i la farmàcia Esteva. La ruta té una durada de dues hores i el punt de trobada és el Museu De Llívia.

Visita en 3D a la vil·la romana de Vilauba, a Banyoles

18 h

L'activitat permet als curiosos endinsar-se a la vil·la romana de Vilauba en 3D, una recreació virtual de com es configuraven les cases, el sistema de vida l'organització dels ciutadans a l'època romana. La visita té una durada de 90 minuts.

No cal anar a l'Havana a la Sala La Planeta de Girona

20.30 h

El text d'Artigau, dirigit per Joan Maria Segura i Miquel Malirach, Josep Sobrevals i Cristina Arenas, ret homenatge a les havaneres i les cançons heretades dels nostres avis. L'espectacle es va estrenar en l'edició 2019 del Festival Grec de Barcelona.

Mos Azimans al festival Notes al Parc de Girona

21 h

El festival Notes al Parc torna a portar la música en directe a La Devesa, més concretament a la plaça de les Botxes. Enguany se celebra en versió ampliada durant els mesos de juliol i agost. A la nit de dissabte hi actuarà Mos Azimans, un quartet de música antiga que recupera les cançons de Bernart de Ventadom, trobador occità del segle XII.

Blaumut a l'Auditori de Girona dins el festival Strenes

21 h

Els Blaumut van publicar 0001 el mes de febrer i, com tants altres artistes, van veure com els seus plans de gira se n'anaven en orris quan el mes de març va decretar-se l'estat d'alarma. La música, però, sembla que reviu i, des de fa setmanes, els concerts han tornat al ritme de la «nova normalitat»: menys aforament, distància entre membres del públic i versions més pausades de les cançons. És el cas del festival Strenes de Girona, on Blaumut tindrà parada doble, aquest dissabte i el dijous 16 de juliol.

Red Hot Chili Covers a La Mirona de Salt

22 h

Versions dels millors temes de la banda californiana Red Hot Chili Peppers aquest dissabte a la Mirona de Salt amb la banda Red Hot Chili Covers. Els membres dels grups de versions tenen una llarga trajectòria en altres grups i artistes com Sapo, Paul Fuster, Merkado Negro o Ivette Nadal.

Nit d'Havaneres a Platja d'Aro des de casa

22 h

La pandèmia no ha permès realitzar la 38a edició de la Nit d'Havaneres i Cançó de Taverna a Platja d'Aro, però els amants d'aquest gènere no es quedaran sense la seva cantada. A través de la Xarxa de TV Locals, al Youtube de l'Ajuntament de Platja d'Aro o a TV Costa Brava, es podrà veure un resum de les millors interpretacions dels darrers anys amb Port Bo, Bergantí, Susanna del Saz, Els Cremats, Son de l'Havana i Les Anxovetes.