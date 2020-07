El catàleg inabastable

Si hi ha una plataforma que ha fet una aposta clara pel cinema és Filmin, que ha estat capaç d'aglutinar-hi grans clàssics, produccions independents i també un bon grapat de joies de culte, a banda de ser la seu virtual de festivals que no s'han pogut celebrar presencialment. Ara ha estat notícia perquè ha afegit un calaix de pel·lícules de Sony, que se suma a les col·leccions derivades dels seus pactes per tenir títols d'Universal i Metro Goldwin Mayer. Si bé és cert que plataformes com Amazon Prime Video o Netflix han anat polint la seva oferta cinematogràfica, és Filmin la que ha sabut ser més transversal gràcies a un criteri d'adquisició molt coherent i amb coneixement de causa. Això, sumat a que ha sabut omplir el seu catàleg de sèries de gran repercussió crítica, l'ha convertit en un dels segells més recomanats durant les etapes de confinament.

Entre aquestes pel·lícules de Sony que s'hi acaben d'estrenar, la majoria de les quals de l'era daurada de Columbia Pictures i Tri-Star, hi ha una mica de tot. Des de clàssics inapel·lables com Anatomía de un asesinato, El col·leccionista, Un cadáver a los postres, El secreto de vivir, El hombre que pudo reinar, Tal como éramos o Gilda fins a títols de culte més moderns com Karate Kid, Runaway, Cita a ciegas, St. Elmo, punto de encuentro o El último gran héroe. També hi ha films injustament oblidats com Starman o perles que fins ara eren de difícil rastreig a plataformes, com Maridos y mujeres o La tapadera. Seran, al final, més d'un centenar de pel·lícules, la majoria disponibles des de la setmana passada però amb algunes que arribaran en una segona onada el proper mes d'octubre.