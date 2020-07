Herois anònims

Ara que encara tenim estrenes amb comptagotes als cinemes, és habitual trobar-se superproduccions que arriben directament a plataforma malgrat que totes les informacions prèvies apuntaven a que podríem veure-les en pantalla gran. La bona notícia és que es distribueixen i no queden en un calaix; la dolenta és que se'ns priva de l'experiència de veure-la en una sala, on la seva aposta formal hauria resultat encara més gratificant. És el cas de "Greyhound", que va estrenar Apple el divendres passat i que s'afilia a la tradició de les aventures marítimes clàssiques. Ambientada durant la Segona Guerra Mundial, documenta la travessia d'una flota dels aliats per l'Atlàntic. El problema ja no és només arribar a destí en unes condicions extremes, sinó sobreviure al tossut assetjament d'un submarí nazi que té la missió de destruir-los. El film adopta el punt de vista del capità Krause, un home de forts principis que prendrà decisions molt arriscades per sobreviure als embats nazis.

Escrita i protagonitzada per Tom Hanks a partir d'una novel·la de C S Forester, el primer que sorprèn de "Greyhond" és que els seus responsables, amb el director Aaron Schneider al capdavant, renuncien a dilatar la narració més del compte: la pel·lícula només dura 91 minuts (tota una fita, actualment), va al gra en tot moment i es dedica a pinzellar més els personatges amb subtileses que no amb grans discursos. L'altre mèrit és que com a exercici de suspens és inapel·lable, ja que la posada en escena és nítida i sens grans pirotècnies. En aquets sentit, brilla particularment la manera que director i guionista fan entenedores les estratègies navals i, sobretot, els debats implícits en les decisions que comporten. Cap al final no pot evitar posar-se sentimental, però atès el seu desenvolupament és fins i tot lògic que busqui aquest efecte catàrtic tant en els personatges com en el mateix espectador. I finalment cal destacar, per descomptat, el gran Hanks, actor que sempre fa creïble i humà qualsevol personatge que li caigui a les mans. Al seu costat destaca un esplèndid planter de secundaris que inclou Elisabeth Shue, Rob Morgan, Manuel García-Rulfo, Lee Norris i Stephen Graham, un dels millors actors de la seva generació. Els que han vist la sèrie "The virtues" segur que hi estan completament d'acord.