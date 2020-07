Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Cantada d'Havaneres i Boleros al Paratge del Collet a Santa Antoni de Calonge

Divendres 17 i dissabte 18, 22 h

Per tal de complir amb les normes sanitàries, la sisena edició de la Cantada d'Havaneres i Boleros de Sant Antoni de Calonge canvia d'emplaçament i presenta el concert dividit en dos dies, per tal de controlar l'aforament. Divendres és el torn de Peix Fregit, Anxovetes i Port Bo, i dissabte de Neus Mar, Arjau i Boira.

Festival Microclima a Camprodon

Dissabte 18 i diumenge 19, durant tot el dia

El festival Micrclima s'ha adaptat a les noves mesures de la covid i presenta una edició concentrada en dos dies, però conservant l'escència del festival, reivindicant la cultura malgrat el moment. Se celebrarà a la plaça U d'Octubre del municipi ripollenc i comptarà amb les actuacions de Pau Alabajos, Joan Reig, Titot i David Rossell i Roger Mas, entre altres.

Jornades del segar i batre a Llagostera

Dissabte 18 i diumenge 19, durant tot el dia

El Parc de l'Estació acull una nova edició de les jornades del segar i batre, amb demostracions de batre i fer pallers, trobada de puntaires, espectacle familiar, sopar popular, i cançons i romanços. El diumenge serà el torn de la taula rodona País i pagesia post-pandèmia. Un cop acabada, hi haurà concert del grup Criatures.

De l'arbre al tap, del tap a taula a Cassà de la Selva i Palafrugell

Dissabte 18 i diumenge 19, 9.30 h

Durant el mes de juliol es podrà viure un viatge per descobrir el món del suro: des que els peladors pelen l'escorça fins al tap. En aquesta visita, a més de la visita cultural es podrà gaudir d'un esmorzar i una degustació de vins. El dissabte se celebra a Cassà de la Selva, amb punt de trobada a Can Vilallonga. Diumenge se celebra a Palafrugell, amb punt de trobada al Centre cultural Bassa Rocas de Llofriu.

Festa Major a Sant Gregori i Palafrugell

Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19, durant tot el dia

Tot i que alguns pobles han optat per suspendre les festes majors, d'altres han escollit adaptar-la a les condicions actuals per poder-la celebrar de totes formes. És el cas de Sant Gregori i Palafrugell, que aquest cap de setmana omplen els municipis d'activitats per a tots els públics i adaptades a totes les mesures sanitàries.

Festes del Carme a Empuriabrava

Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19, durant tot el dia

Les festes del Carme son molt populars a les poblacions de la costa. Empuriabrava celebra activitats durant tot el cap de setmana per la festivitat, que inclouen concerts de Gertrudis en format acústic i aforament reduït, concert de sardanes, activitats i animació infantil i concert amb l'Orquestra Cimarrón, entre altres activitats.

Una mirada actual a «La infanticida» de Víctor Català a la Sala La Planeta de Girona

Dissabte 18, 20.30 h; diumenge 19, 18 h

Neus Pàmies i Marc Garcia Rami són els protagonistes d'Infanticida, que serà a la sala La Planeta de Girona aquest dissabte i diumenge. Amb la direcció de Marc Angelet i la música de Clara Peya, l'obra és una reinterpretació contemporània del clàssic de Víctor Català. L'argument tracta la història de la Nela, una dona que intenta fer-se camí en un entorn desolador i opressor, lluitant fins que el seu món s'enfonsa. Una dona valenta que s'enfronta a tot allò que l'envolta per l'anhel de llibertat, pel desig de trobar una manera de fer i viure pròpia.

La Santa estrena edició amb Manu Guix, a Santa Crisina d'Aro

Divendres 17, dissabte 18 i diumenge 19; 18 h

Manu Guix serà l'encarregat d'encetar el cicle de concerts de La Santa Market a Santa Cristina d'Aro el pròxim dissabte. Malgrat les restriccions sanitàries que la pandèmia ha imposat al sector musical, el mercat d'estiu de Santa Cristina engega aquest any l'Unplugged Music Experience, un cicle de concerts acústics pel qual també passaran Sofia Ellar, Cepeda i Blaumut. A més, la Santa obre cada dia de 6 de la tarda a 1 de la nit amb zona de botigues, restaurants i moltíssimes activitats més.

Diego Armando al Festival Tempo, al Passeig Arqueològic de Girona

Divendres 17, dissabte 18, i diumenge 19

Diego Armando és l'alter ego de Xavier Riembau, DJ nascut a la Bisbal d'Empordà i que ha punxat a sales com Powder Room (Apolo), La 2 de Nitsa , Gusto aka Switch, Maumau o Ocaña. La seva especialitat és donar a conèixer la música que no entén de gèneres. Al Tempo, presenta un DJ set amb música de cultures d'arreu. El Festival Tempo sota les estrelles inaugura edició aquesta setmana. Divendres hi actuaran Paula Bu i Belén Natalí; dissabte Diego Armando DJ i Tom Hagan i diumenge, Júlia Cutler i Sommelier.

SUU avança el seu nou disc a l'Auditori de Girona

Divendres 17, 21 h

La jove cantant Suu avança el seu segon disc, Ventura, produït per Carlos Sadness, al Festival Strenes de Girona. Segons explica, aquest segon treball serà més íntim i madur que l'anterior, reflex de la nova etapa vital més adulta des del punt de vista personal, professional i artístic. Dins el mateix festival, dissabte i diumenge hi actuarà -amb entrades esgotades- Miki Nuñez, presentant el seu primer àlbum Amuza.

«Joker» a l'autocinema de Santa Cristina d'Aro

Divendres 17, 22 h

Santa Cristina d'Aro inaugura un cicle de cinema a l'aire lliure amb la premiada Joker, protagonitzada per Joaquin Phoenix, paper amb el qual va guanyar l'Oscar a millor actor aquest 2020. Es podrà veure dins el cotxe a l'antic camp de futbol, al costat del Pavelló Municipal.

Ferran Exceso a La Mirona de Salt

Divendres 17, 22 h

Ferran, veu de la banda Exceso, presenta les cançons del seu grup i un munt de versions que poden anar des de la protesta social fins a la protesta rock. Un viatge per la identitat acústica del músic maresmenc que ho dóna tot a cada crit.

Jazz i soul amb Paula Valls a Palol Sabaldòria (Vilafant)

Divendres 17, 21.30 h

Paula Valls presenta I AM a Vilafant, un disc que combina música negra (soul, blues i jazz) i el folk més americans. Valls beu de l'espontaneïtat i la improvisació a l'estudi, on les cançons han marcat les pautes i on s'ha fet prevaldre l'autenticitat per sobre de la perfecció, com en un directe.

Obeses a La Mirona de Salt

Dissabte 18, 22 h

El grup de culte català arriba a Salt amb la seva gira Fills de les estrelles, publicat el 2018 amb un gran èxit. Aquest dissabte els de Tona ompliran la Mirona amb la seva òpera rock que ha captivat al públic de Catalunya.

Banyoles medieval: del carrer al monestir

Dissabte 18, 18 h

Aquesta visita guiada porta a conèixer com es va fundar la ciutat de Banyoles i com s'hi vivia a l'edat mitjana. El recorregut passeja pels carrers on encara s'hi troben petjades d'aquella ciutat medieval, amb final al monestir de Sant Esteve, on es visita l'Arqueta de Sant Martirià, considerada una de les peces més remarcables de l'orfebreria medieval catalana.

«Ex-Libris» arriba a El Canal de Salt

Diumenge 19, 18 h

La companyia Voe?l presenta Ex-libris, un espectacle de circ que parla de la falta de comunicacio? i de la recerca de moments de felicitat al dia a dia, dins el cicle Canalitzacions a El Canal de Salt. Es tracta d'una història delicada, on els llibres tambe? són protagonistes a me?s del quadrant rus, la bola d'equilibri i la música en directe.