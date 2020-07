Un tour entre vinyes

Enmig de les Gavarres i amagades de certs ulls indiscrets s'amaguen les finques que integren el celler Brugarol. Amagada sota terra i sota les vinyes aquest celler té situada la seva bodega on elabora un vi autòcton molt apreciat i valorat. Ara, alguns privilegiats tenen l'oportunitat d'endinsar-se en aquest paratge natural i conèixer l'univers Brugarol amb el que s'anomena el Brugarol Experience Tour.

Es tracta d'una ruta guiada pels indrets més representatius de les finques amb bicicletes elèctriques de muntanya. La ruta transcorre per 18 quilòmetres de pistes forestals i permet descobrir l'arquitectura, el patrimoni, el celler, la granja i el paisatge de Brugarol, tot maridat amb tastos dels seus productes a cada espai que es visiti. El recorregut es pot fer amb bicicleta de muntanya elèctrica d'alta gamma que permet fer tot l'itinerari de manera molt còmoda i en contacte amb la natura o bé encara amb més comoditat en una furgoneta.

Les sortides es faran durant aquest mes de juliol des de l'hostal la Fosca de Palamós, tots els dimarts i diumenges, de les 9 del matí a les 12 del migdia. També hi ha la possibilitat de fer-ho altres dies no programats però llavors cal consultar-ho amb els organitzadors. El recorregut, doncs, començarà a l'hostal de la Fosca i els participants es dirigiran als diferents punts del recorregut. Concretament, visitaran els jardins del Mas del Vent, on hi ha el fabulós i monumental claustre romànic i l'hort de Brugarol. Un altre indret és el Mas Salvà, un mas típic del massís de les Gavarres que amaga, segons els organitzadors, un món interior sorprenent i on els visitants podran veure també les oliveres mil·lenàries i tastar els olis que s'elaboren. Altres parades seran el celler Brugarol i l'espectacular Finca Bell-lloc, on es portarà a terme un tast dels vins locals i formatges i es retornarà novament a l'hostal de la Fosca, on com a cloenda se servirà una copa de l'escumós ancestral de Brugarol davant mateix del mar. Una manera espectacular de tancar aquest recorregut.

El preu de la ruta amb la bicicleta elèctrica és de 65 euros per persona, mentre que el trajecte en furgoneta costa 35 euros per persona. Els promotors d'aquesta iniciativa expliquen que cada finca i cada indret que integren aquest paratge «aporta la seva essència i la seva personalitat, i totes elles tenen un denominador comú, compartir el patrimoni, tant arquitectònic com gastronòmic, enoturístic, agrícola i ramader, i obrir aquests espais perquè tothom en pugui gaudir, de forma sostenible i en equilibri amb la natura que ens envolta». És la primera vegada que es crea aquesta ruta guiada per aquests espais tan emblemàtics de Brugarol i una excel·lent oportunitat per conèixer el patrimoni arquitectònic i paisatgístic, així com els seus productes. La ruta es fa en aliança amb EmpordàLovers, especialistes en activitats amb bicicletes elèctriques i promotors de propostes turístiques consistents a conèixer el territori de l'Empordà de manera sostenible i sempre respectuosa amb el medi ambient i l'entorn natural. Des d'aquesta empresa expliquen que són «l'única proposta turística centrada exclusivament a conèixer el territori de l'Empordà de forma guiada en bicicleta elèctrica de muntanya».

Els organitzadors d'aquesta ruta Brugarol asseguren també que la proposta suposa «una innovació turística en el Baix Empordà, i estem especialment contents de poder oferir un producte turístic en sintonia amb els valors de Brugarol, especialment la sostenibilitat i la passió pel territori. Compartir de manera esportiva, divertida i educativa el nostre patrimoni i l'amor per la terra i tot el que ens dona és la nostra raó de ser». Les reserves per participar en alguna de les sortides programades se centralitzaran a través de l'hostal la Fosca: 972 60 10 71 i lafosca@brugarol.com.