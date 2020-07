10 propostes per passar un bon dissabte fora de casa a les comarques de Girona

L'agenda s'omple d'actes de tota mena per gaudir plenament del dissabte.



Saltfaestiu, la festa major alternativa de Salt

Salt, tot el dia

Després que Salt suspengués la festa major a causa de la situació sanitària del país, l'Ajuntament de Salt ha decidit programar diferents actes culturals adaptant-se a la situació. Alguns dels actes que se celebraran aquest dissabte són una visita guiada a l'exposició permanent del Museu de l'Aigua (12 h), una gimcana infantil al pati de l'escola del Veïnat (17 h), una cercavila sobre rodes a càrrec de Kinbédeball (19 h), havaneres de la mà de l'Empordanet al pati de l'escola del Veïnat (20 h), un concert de Madame Mustash al pati de l'escola La Farga (22 h), el PiromusicSalt 2020 realitzat pels Diables d'en Pere Botero a diversos punts del municipi (23 h) i entre d'altres. Tots els actes són gratuïts, tenen aforament limitat i en la majoria cal inscriure's prèviament a la web de la vila de Salt. A més, cal tenir en compte que s'ha d'arribar als actes 15 minuts abans de l'inici, la mascareta és obligatòria i que cal usar els gels hidroalcohòlics situats a les diferents entrades. La programació de Saltfaestiu va començar divendres i acabarà diumenge.



El Festival Tempo dona vida al Passeig Arqueològic de Girona

Girona, 12 h i 21 h

El petit festival del barri vell celebrarà a les 12 h un brunch ambientat amb música electrònica a càrrec de l'Escola de producció musical de Girona (EUMES) i al vespre, a les 21 h, actuarà el grup Les Montses, de Sant Vicenç dels Horts. L'entrada a l'espai Tempo és gratuïta i disposa d'un espai gastronòmic on entaular-se degustant menjar o bé diferents begudes.



Avui fem de Neolítics

Banyoles, 17 h

Al Parc Neolític de la Draga de Banyoles, s'hi realitzarà una activitat familiar on tots els presents es podran posar a la pell dels homes i les dones del neolític. Es visitarà l'interior de les cabanes que conté el parc, s'hi farà ceràmica, cacera i altres activitats. El preu d'entrada és de 5 €.



Combat musical, un espectacle itinerant

Banyoles, 17 h, 18 h, 19 h i 20 h

L'Ajuntament de Banyoles ha organitzat, dins del marc de la programació d'estiu La Fresca de Banyoles, un espectacle musical itinerant anomenat Combat Musical. Es durà a terme per part del Cor de Teatre en quatre ubicacions diferents: Carrer Jacint Verdaguer - Vallespirans (17 h), Plaça Sant Pere (18 h), Plaça Rafel Vilarrubies Ros (19 h) i Carrer Estricadors (20 h).



María Pagés, Carlos Álvarez i Josep Pons conversaran en el Festival de Peralada

Peralada, 19 h

Pagés, Álvarez i Pons, tres figures de renom en el panorama cultural, parlaran en un directe que es podrà veure per internet sobre la nova situació musical, les arts escèniques i els festivals. Entre els temes que s'intentaran resoldre hi ha les preguntes: Com transcendirà tota aquesta experiència en el món cultural? Serà capaç el sector de reinventar-se un cop més? El procés de canvi és evident si ens fixem en com les noves tecnologies i les xarxes socials han obert més que mai una finestra cultural, però el sector sabrà fer entendre als ciutadans que la cultura requereix el suport i la contribució de tothom? La conversa estarà disponible en directe a la web del festival.



Campdecústic, concerts a la fresca

Campdevànol, 20 h, 22.30 h i 23.30 h

L'Ajuntament de Campdevànol ha organitzat un cicle de tres concerts a la fresca. El primer espectacle serà d'Arnau Obiols al Cercle Campdevanolenc (20 h), el segon Junco y Mimbre (22.30 h) i el darrer l'Últim Cavall (23.30 h), tots dos a la plaça de la Sardana i Valldemossa.



Jordi Savall a l'Auditori de Girona

Girona, 20.30 h

El mestre Savall obre les portes de l'auditori i del cicle de concerts d'estiu després de l'aturada obligatòria causada per la pandèmia. Amb el programa Les Goûts Réunis, Jordi Savall, acompanyat de Xavier Díaz-Latorre, farà un concert que combinarà públic a la sala i emissió en viu per streaming. Les entrades, a un preu de 12 € o 10 €, estan disponibles a la pàgina web de l'Auditori de Girona.



Cel de Safir de Júlia Farrés i Massimo Felici arriba a l'espai Ridaura

Santa Cristina d'Aro, 21 h

Els Concerts d'Aro, de Santa Cristina d'Aro, i el Festival de Guitarra Costa Brava - Girona comptaran amb la presència del duet integrat per Júlia Farrés-Llongueras i Massimo Felici, dos artistes musicals que posaran música a diferents poesies. El preu de les entrades és de 10 €.



Conclouen els concerts a la fresca de Maçanet

Maçanet de la Selva, 22h

El cicle de concerts Maçanet a la Fresca baixa el taló a la plaça de l'Església amb el Concert d'havaneres de l'Olla Barrejada. Amb aquest espectacle, es posarà fi al cicle musical que ha comptat al llarg del mes de juliol amb set actuacions per a tots els gustos, des de jazz fins a sardanes o havaneres.



Mazoni presenta «Desig imbècil» a la Mirona de Salt

Salt, 22 h

Jaume Pla, conegut com a Mazoni, arriba a La Mirona per presentar «Desig imbècil», una doble dosi de sinceritat, aquesta vegada a través de l'energia del rock. L'espectacle és gratuït, no obstant això, cal fer reserva d'entrades a la web de la sala La Mirona. Una vegada acabi el concert de Mazoni, la festa seguirà amb el DJ Dadaa dins del marc del programa Estiu a la Mirona.