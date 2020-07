Descobrir el patrimoni del Gironès

Conèixer amb detall el variat patrimoni natural i artístic i els diferents atractius turístics que presenta la comarca del Gironès. Aquest és l'objectiu que ens proposen des de l'àrea de Turisme del consell comarcal del Gironès que ha donat el tret de sortida a la seva campanya d'estiu amb la publicació de la nova guia que porta per títol «Descobreix el Gironès». I això és precisament el que podem fer, descobrir un paisatge i un patrimoni que tenim a tocar de casa i que sovint, per una qüestió o una altra, no hi parem prou atenció i ens passa desapercebut.

El Gironès té una riquesa patrimonial i turística que es presenta com una excel·lent proposta per aquest estiu donades les noves circumstàncies arran de la pandèmia. Si volem fer un turisme de proximitat aquesta és una bona opció, ja que el ventall de possibilitats és enorme. Tal com asseguren des del Consell Comarcal del Gironès, la guia recull els principals atractius de la destinació: patrimoni cultural i natural, rutes, museus, suggeriments de l'oferta d'oci i restauració, allotjaments i esdeveniments, «i s'estructura en diferents capítols pensats per captar l'interès del visitant i suggerir-ne la lectura». El visitant podrà consultar totes les propostes amb els capítols: La visita imprescindible, Art i cultura, Volta i descobreix, Ganes d'aventura, Merescut descans, A taula!, Què farem avui? i El Gironès pam a pam –aquest últim capítol ofereix un llistat dels elements patrimonials més destacats de cada municipi.

D'aquesta manera poden conèixer amb tota mena de detalls les diferents possibilitats que tenim per posar en valor el nostre patrimoni tant cultural, artístic o natural. Ens trobem en una situació anòmala a causa de la pandèmia i, per tant, els nostres costums poden variar. Fer turisme al costat mateix de casa ens dona garanties i seguretat. Fa unes setmanes es va presentar aquesta guia en un acte en el qual Àdam Bertran, conseller de Turisme i Cultura del consell va afirmar que aquesta publicació ha de servir com «una excel·lent eina per motivar la reactivació del sector» alhora que va insistir en l'aposta per un turisme «sostenible i de qualitat per la destinació».

La guia conté fotografies i informació molt detallada de tot el que podem trobar. Durant la presentació les integrants de l'equip de l'Àrea de Turisme, Gemma Palma i Pagès i Georgina Tamburini i Serra, van explicar que «la intenció és que sigui una guia que al visitant li vingui de gust llegir i fullejar, que no serveixi només per consultar el que t'interessa en un moment concret i prou, sinó que sigui un material de valor que l'usuari vulgui guardar».

La publicació estarà disponible en quatre idiomes, el català, castellà, anglès i francès i repartits en dos models bilingües, un en català i francès i l'altre en castellà i anglès. Es podrà trobar tant a l'Oficina comarcal de Turisme Punt de Benvinguda Girona Gironès situada al carrer Berenguer Carnicer n. 3 a Girona, com a la resta d'oficines de turisme de la comarca. A més, també estarà disponible a www.turismegirones.cat on l'usuari la podrà descarregar en format digital.

La guia ens situa i explica els orígens de la comarca del Gironès, la seva història i cultura. A banda, també d'una explicació de la capital, Girona, hi podem trobar una relació dels diferents pobles que configuren la comarca, una guia dels museus i espais culturals, l'itinerari de les Vies Verdes, la ruta senderista i ciclista que es pot fer pel Ter, els allotjaments turístics, una guia gastronòmica i una agenda anual d'activitats, entre moltes altres informacions d'interès.

Des del Consell Comarcal s'ha informat que aquest material ha estat també fruit de l'esforç conjunt amb els tècnics de turisme dels ajuntaments i els agents turístics de la comarca que han col·laborat per elaborar els continguts d'aquesta publicació.