Infanteses robades

No és la primera vegada que es fa un documental sobre com tracta Hollywood les estrelles infantils, però sí que és un dels cops que el tema s'ha abordat amb més rigor. Los niños de Hollywood, produït i estrenat per HBO, s'endinsa a les vides d'una sèrie d'actrius i actors que en el seu dia van fer fama i fortuna al cinema i la televisió, i que van acabar víctimes d'una indústria que no els va perdonar que es fessin grans i, també, de les ambicions de les seves respectives famílies. Al documental hi ha tot tipus de casos. Actors que van acabar marxant pel seu propi peu perquè se sentien utilitzats pels productors i els seus propis pares (Will Wheaton, protagonista de Cuenta conmigo), actrius que han sabut fer el trànsit a la vida adulta però arrossegant nombrosos problemes (Evan Rachel Wood, una de les veus més lúcides de la seva generació) o estrelles que van topar de cara amb l'evidència que Hollywood volia que fos sempre el mateix personatge (Henry Thomas, el nen d' E.T.). Milla Jovovich, Jada Pinkett Smith o Cameron Boyce, que va morir poc després de participar al documental, també són entrevistats.

Si el documental és tan punyent, fins al punt que no s'està d'esmentar i mostrar els que s'han quedat pel camí (sobretot River Phoenix, a qui Wheaton es refereix sense pèls a la llengua), és segurament perquè el seu director és Alex Winter, protagonista de la saga de Bill i Ted amb Keanu Reeves i que va viure en primera persona el que suposava fer-se gran a la indústria.

Amb tot, el testimoni més impactant de Los niños de Hollywood és el de Mara Wilson: la protagonista de Sra. Doubtfire i Matilda es va trobar, un bon dia, que els mateixos que l'havien entronitzat no estaven disposats a deixar-la pensar per ella mateixa.