Una nova vida

La comèdia sentimental està en un bon moment de forma televisiu, en gran mesura perquè els seus valedors estan començant a desafiar de valent els clixés del gènere i aprofiten l'ocasió per portar aquesta subversió al terreny conceptual. Un exemple el vam trobar a Love Life, sèrie que apuntava a una comedieta lleugera i per passar l'estona però acabava evolucionant cap a una radiografia generacional plena de matisos i mala llet. És una mica el que també fa Dollface, que acaba d'aterrar a HBO vuit mesos després de la seva estrena nord-americana i de ser renovada per a una segona temporada.

Aquesta sèrie de deu episodis de 30 minuts juga obertament a torpedinar els tòpics de la comèdia romàntica tradicional i a analitzar aquelles situacions vitals en què permetem que l'obsessió pels contes de fades s'apoderi de les nostres decisions. Com ho fa? Doncs de la mateixa manera que ho feia la gran Man seeking woman: mostrant la literalitat dels pensaments de la protagonista, que situa la sèrie a mig camí entre la radiografia sentimental i l'humor surrealista. Els 15 primers minuts del pilot són, en aquest sentit, realment impagables.

El gran problema de Dollface és que funciona infinitament millor quan es posa irreverent que no quan es posa dramàtica. No és gens menyspreable, compte, però quan reprimeix el seu humor acaba assemblant-se massa a l'estil de ficció del que es vol riure, i això repercuteix també en l'eficàcia del seu plantejament.

La història ja s'ha explicat abans: la seva protagonista, Jules, trenca amb el xicot de tota la vida i s'adona que durant tots aquests anys ha anat deixant de banda totes les persones properes. Disposada a recuperar la vida que hauria pogut tenir sense ell, intenta reconnectar amb les seves amigues de l'Institut, que no estan disposades a posar-li fàcil. A més, la Jules, que és tan contrària a les festes i la frivolitat, es trobarà havent de tornar a una vida nocturna que li sembla directament marciana.

Produïda per Margot Robbie i la seva actriu principal, Kat Dennings (fantàstica, per cert), Dollface compta amb secundaris tan efectius com Brenda Song, Shay Mitchell, Esther Povitsky, Connor Hines, Alexandra Vassell i el veterà Goran Visnjic.