Els plans imprescindibles per gaudir del diumenge a les comarques de Girona

Continua la festa major alternativa de Salt

Salt, tot el dia

Amb la festa major de Salt suspesa, a causa de la situació sanitària, els actes culturals alternatius que ha programat l'Ajuntament de Salt conclouen aquest diumenge. Entre les activitats del dia hi ha una cercavila sobre rodes a càrrec de Kinbédeball i els Gegants de Salt (11 h), un vermut musical al Teler de l'Ateneu (11.30 h), un monòleg de Sitofonk a l'Auditori de la Coma Cros (20 h) i un concert de Joan Reig a l'escola La Farga (21.30 h), entre d'altres. Com la resta de dies, els actes són gratuïts, tenen aforament limitat i en la majoria cal inscriure's prèviament a la web de la vila de Salt.



Anem al museu amb el sr. Darder

Banyoles, 11.30 h

Museus de Banyoles organitza una visita teatralitzada al Museu Darder de Banyoles. En la visita, el "Sr. Francesc Darder" prepara la inauguració del museu i rebrà a un grup de persones que vol observar com està quedant. Ell, encantat, anirà mostrant els objectes del museu i explicant els secrets que s'hi amaguen.



«Infinit», un espectacle excèntric a la sala La Planeta de Girona

Girona, 18 h

L'espectacle «Infinit», per a petits i grans, combina acrobàcia amb una pilota, trapezi wàshington, clown, dansa i música. Dut a terme per part d'Andreu Casadellà i Daniel Esteban, que es posen a la pell d'uns personatges excèntrics i amb una aparent estupidesa, amaga un humor intel·ligent que acabarà qüestionant la pròpia essència humana. L'espectacle pertany al Cicle Primerencs de La Planeta on actuen nous artistes gironins.



La Santa Market, un espai on passar la tarda

Santa Cristina d'Aro, 18 h

La Santa Market obre cada dia de 18 h a 01 h amb zona de botigues, restaurants i moltíssimes activitats més, entre les quals hi ha diferents concerts. A l'agenda d'aquest diumenge hi destaca el concert familiar de Lali BeGood (19.30 h) i els monòlegs Ladies Night a càrrec d'Irene Meneguzzi, Meritxell Fandiño, Romina Cocca i Raquel Hervás (21 h).



Conclou el cicle de Joves Intèrprets Estiu & jazz

Girona, 19 h

La 4a edició del Cicle de Joves Intèrprets Estiu & jazz arriba a la seva fi amb el concert de Trio R4. L'actuació, que és d'entrada lliure, es realitzarà a la Casa de Cultura, sempre que s'hagi realitzat una reserva prèvia a la web de la mateixa Casa de Cultura de la Diputació de Girona.



La Jove Orquestra de les Comarques Gironines actua a l'Auditori de Girona

Girona, 19 h

La Sala Montselvatge de l'Auditori de Girona acollirà l'actuació de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines que actualment està sota la batuta de Tobias Gossmann. El preu de l'entrada pel concert és de 3 €.



Cris Juanico i Beat Voices estaran en el Via veu de Sant Julià de Ramis

Sant Julià de Ramis, 21 h

El cantant Cris Juanico i el grup Beat Voices actuaran en la segona nit del cicle Via Veu que Sant Julià de Ramis organitza al Castellum Francum. Juanico hi presentarà el seu nou disc, anomenat Viu, en el qual parla de la seva Menorca natal a través de la guitarra que sempre l'acompanya. Per altra banda, Beat Voices actuarà, com és característic, a cappella.

I si amb tots aquests plans no n'hi ha prou, des del Diari de Girona també recomanem:



Endinsar-se en els jardins botànics de la Costa Brava

Si ets amant de la naturalesa, aficionat a la fotografia o simplement vols passejar una estona i fugir del bullici, els jardins botànics són una bona opció. Entre els jardins que recomanen hi ha el Jardí Botànic de Marimurtra i el Jardí Botànic Pinya de la Rosa de Blanes, els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar i els Jardins de Cap Roig a Palafrugell i Montras. Més informació...



Visitar indrets amb encant medieval a l'Empordà

Una bona manera per passar aquest dissabte és apropar-se a pobles com Peratallada, Monells, Castelló d'Empúries, Torroella de Montgrí, Requesens, Púbol o Pals i gaudir de l'encant del seu passat medieval. Més informació...