Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Un espai on menjar i passar la tarda a La Santa Market

Divendres 24, dissabte 25 i diumenge 26; 18 h

Sofía Ellar actuarà avui al cicle de concerts Unplugged Music Experience, que organitza La Santa Market de Santa Cristina d'Aro. La cantant de pop tradicional espanyol anirà acompanyada de la seva guitarra en un concert acústic on repassarà temes dels seus anteriors àlbums, però on també en cantarà de nous. A més, la Santa obre cada dia de 6 de la tarda a 1 de la nit amb zona de botigues, restaurants i moltíssimes activitats més.

El Festival Tempo continua animant els vespres de Girona, al Passeig Arqueològic de Girona

Divendres 24, dissabte 25, i diumenge 26

Kumbara presenta el seu últim àlbum Semilla avui a l'escenari del Festival Tempo Sota les Estrelles, al Passeig Arqueològic de Girona. El grup combina els ritmes caribenys i afrollatins amb la música electrònica, però hi inclou també l'essència mediterrània. Amb el nou disc, el grup reivindica però també celebra la vida. Dissabte a les 12 se celebrarà un Brunch amb EUMES i al vespre, hi actuen Les Montses. Diumenge és el torn de Tempo inesperat al migdia, i l'aclamada SUU a les 8 del vespre, que torna a Girona una setmana després d'actuar al festival Strenes.

Salt programa una festa adaptada

Divendres 24, dissabte 25, i diumenge 26

Arriba la festivitat de Sant Jaume i Salt torna a estar de festa major. Aquest any amb obligats canvis a causa de la pandèmia, però això no impedeix que s'hagi fet un esforç per poder tirar endavant una programació cultural plenament adaptada a la nova situació. Aquesta proposta cultural i festiva, que tindrà lloc del 24 al 26 de juliol, s'ha batejat amb el nom de Saltfæstiu. Tots els actes seran totalment gratuïts i amb un aforament limitat per tenir les màximes garanties. Caldrà, però, inscriure's en les activitats que es vulgui a la web viladesalt.cat.

«Infinit» s'estrena a la Sala la Planeta de Girona

Divendres 24, 20.30 h; dissabte 25, 12 i 18 h; i diumenge 26, 18 h

Andreu Casadellà i Daniel Esteban estrenen l'espectacle de circ Infinit. Es tracta d'un espectacle per a petits i grans que combina acrobàcia amb una pilota, trapezi wàshington, clown, dansa i música. Està protagonitzat per uns personatges excèntrics que busquen el final del seu propi espectacle. La seva aparent estupidesa, que amaga un humor intel·ligent, acabarà qüestionant la pròpia essència humana. La proposta de circ, humor i poesia pertany al Cicle Primerencs, que La Planeta ofereix a companyies i artistes gironins que comencen. L'espectacle es farà avui divendres (20.30 h), dissabte (12 h i 18 h) i diumenge (18 h).

Palamós acull la quarta edició del Festival de Cobla de Catalunya, Amb so de cobla

Divendres 24, dissabte 25, i diumenge 26

Palamós acull del 4 al 8 d'agost la quarta edició del Festival de Cobla de Catalunya, Amb so de cobla. Es tracta de l'únic certamen del país dedicat a aquesta formació musical i té com a objectiu "transgredir" i presentar els instruments en "nous formats" però sense "perdre de vista" els seus orígens tradicionals. Com a principal novetat d'aquest any, la cobla es fusiona amb el circ a l'espectacle 'Circ & Cobla'. A banda, l'esdeveniment comptarà amb les actuacions de Petitet, que fusionarà cobla i rumba, i Pau Alabajos amb la Cobla Bisbal Jove, que reinterpretarà els temes del cantautor valencià a l'espectacle 'Viure'. En el marc de la pandèmia, el festival es farà en un únic escenari al passeig de les Pites de Palamós.

Beth avança part del disc a La Mirona de Salt

Divendres 24, 22 h

Després de set anys des del seu darrer disc Família, Beth presenta el que serà el seu cinquè àlbum d'estudi a la Sala La Mirona de Salt aquesta nit. La cantant, que compagina el teatre amb els concerts el directe, hi fa servir les que considera les seves tres llengües: el català, el castellà i l'anglès.

Mazoni presenta «Desig imbècil» a la Mirona de Salt

Dissabte 25, 22 h

Jaume Pla, conegut com a Mazoni, va publicar àlbum la tardor passada. Aquest dissabte arriba a La Mirona per presentar «Desig imbècil», una doble dosi de sinceritat, aquesta vegada a través de l'energia del rock.

Cris Juanico i Beat Voices arriben al Vivaveu a Castellum Francum de Sant Julià de Ramis

Diumenge 26, 21 h

El cantant Cris Juanico i el grup Beat Voices actuaran diumenge a la segona nit del cicle Vivaveu que Sant Julià de Ramis organitza al Castellum Francum. Juanico hi presentarà el seu nou disc, anomenat Viu, en el qual parla de la seva Menorca natal a través de la guitarra que sempre l'acompanya.