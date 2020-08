Deu plans per viure aquest diumenge fora de casa a les comarques de Girona

Cristina García i Leopoldo Pomés a l'XI Biennal Xavier Miserachs

Palafrugell

Cristina García Rodero i Leopoldo Pomés són els grans protagonistes de l'XI edició de la Biennal de Fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell. La fotògrafa de l'Agència Magnum repassa amb 63 instantànies en blanc i negre diferents moments carregats de força i expressivitat. Són retrats exposats a l'Espai Cultural la Bòbila Vella. D'altra banda, el Museu del Suro acull fotografies inèdites de Leopoldo Pomés, escollides expressament per les dues comissàries de l'exposició, la viuda i la filla del fotògraf.

Jaumet de Flabiol i les aigües de Sant Hilari, un tastet teatralitzat

Sant Hilari Sacalm, 12 h

El personatge popular Jaume Traveries de Sant Hilari Sacalm, conegut com a Jaumet de Flabiol, recobrarà vida per explicar als assistents com era l'estiueig al municipi a principis del segle XX. A més a més, Jaumet de Flabiol, un dels primers venedors d'aigües de la vila de la Selva, oferirà tastets d'aigües de Sant Hilari Sacalm als participants. L'activitat és gratuïta, però cal fer una inscripció prèvia.

Smooth Duet ambienten un brunch al Passeig Arqueològic de Girona

Girona, 13 h

En el marc de Tempo sota les Estrelles, podreu gaudir d'un concert vermut amb Smooth duet, amb en Xevi al piano i Nathalie a la veu. Blues i soul corren per les seves venes, passant pels clàssics fins als temes més actuals.

Tocs d'humor a la Santa Market

Santa Cristina d'Aro, 18 h

La Santa Market obre cada dia de 18 h a 01 h amb zona de botigues, restaurants, concerts i moltíssimes activitats més. A l'agenda d'aquest diumenge hi destaca el monòleg de Carlitos (21.00 h). L'humorista ha tingut un llarg recorregut en el sector d'ençà que es va donar a conèixer en el programa d'Andreu Buenafuente de TV3 Una Altre Cosa. Ha actuat en desenes de sales de tota la península, en les quals sovint l'acompanya la seva guitarra.

Mirna Vilasís i Xavi Múrcia repassen la seva trajectòria

Olot, 18.30 h

Després de més de trenta anys cantant arreu, Xavi Múrcia i Mirna Vilasís fan una aturada per revisar la seva trajectòria. La seva música sempre s'ha construït a partir de la cançó tradicional, la cançó d'autor i la poesia. Des de Tralla, La Cobleta de la Selva i també en solitari han acumulat un bon grapat de peces. Ara volen posar el seu gra de sorra fent una tria per a aquests moments estranys, de gran fragilitat i de resistència. I també volen presentar algun tema nou, fet per a l'ocasió. Ho faran al Parc Nou d'Olot.

Clàudia Cabero presenta el seu nou disc

Banyoles, 19.30 h

La cantautora Clàudia Cabero presenta el seu nou disc, AORTA, un treball discogràfic que neix gràcies al concurs Sons de la Mediterrània, del qual en resultà guanyadora el 2018. Un viatge mediterrani de creació pròpia que explora els límits entre el folk i el pop, a galop de la veu i els 'loops' de l'autora i els vestits de corda polsada dels músics que l'acompanyen, la Sandra Monfort i en Guillem Aguilar.



La Bicha arriba al festival Tempo

Girona, 20 h

El petit festival del barri vell acollirà els balls de Laura Guillen Romero "La Bicha", una 'bailaora' de flamenc i percussionista de Palafrugell. Al Festival Tempo presenta un nou i ambiciós projecte: un homenatge a la música negra des de la perspectiva flamenca. Un recorregut per grans cantants com Withney Houston, Amy Winehouse & Etta James, Eva Cassidy, Toquiño i molts altres. L'entrada a l'espai Tempo és gratuïta i disposa d'un espai gastronòmic on entaular-se degustant menjar o bé diferents begudes.



Jazz i teatre a l'Estiueja de Lloret de Mar

Lloret de Mar, 21 h

La plaça Germinal Ros acollirà l'espectacle 'Jazz som aquí' amb Pep Plaza i Big Band Jazz Maresme. La combinació, que de ben segur captivarà als assistents, s'emmarca dins del Cicle d'espectacles Estiueja organitzat pel Teatre de Lloret.



Sons del Món acull a Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida

Roses, 22 h

Sílvia Pérez Cruz, una de les cantants més universals del nostre país, torna a sons del món acompanyada de Marco Mezquida, per presentar MA. Live in Tokyo. Amb aquest àlbum conjunt que presenten fan palpable l'admiració mútua i les ganes de tocar plegats: cançons pròpies, cançons populars, cançons d'altres... les cançons com a excusa per viatjar junts i gaudir del paisatge, de l'ara i l'aquí.



Porta Ferrada arrenca amb Pablo López

Sant Feliu de Guíxols, 22.30 h

Pablo López és l'encarregat d'encetar el Festival Porta Ferrada d'aquest any. L'artista, que amb el seu primer disc ja va aconseguir un disc d'or i una nominació als Grammy llatins, visita diumenge Sant Feliu de Guíxols acompanyat només del seu piano. López hi presentarà avançaments del seu nou disc, programat per als mesos vinents, i repassarà temes dels àlbums anteriors que van consagrar-lo com una de les veus principals del panorama musical espanyol. Abans, l'alacantí Chico Malo actuarà a l'Espai Village (21 h). Amb 24 anys ja ha enregistrat un àlbum i diversos singles, a més d'haver actuat a sales de tot el país.