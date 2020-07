El moment fatídic

La plataforma Filmin continua amb la seva encertadíssima política d'apostar fort per les sèries britàniques recents, com ja han demostrat amb d'altres títols tan notables com El incendio o The bay. La seva darrera adquisició és Flesh and blood, un drama familiar amb tocs de thriller que fa això que fan tan bé els britànics quan es posen a fer televisió: explorar el que hi ha de tèrbol i inquietant en el costumisme, en aquesta a partir de la percepció (sovint enganyosa) que es té dels secrets familiars i d'aquells punts d'inflexió que comporten. La trama comença quan es produeix un incident molt desafortunat del que mai veiem el seu desenllaç, tot i que s'intueix que hi ha una víctima, durant una celebració familiar. A partir d'aquí, la història va mostrant les agitades vides de tots els membres de la família i en particular dels tres germans, tots amb desencontres però amb un denominador en comú; la profunda desconfiança envers la nova parella de la seva mare. Mentrestant, la veïna del clan, una vídua amb una gran capacitat d'observació, sembla ser la clau de to plegat perquè sap moltes més coses de les que explica.

La sèrie, que compta amb quatre episodis de 45 minuts, és un exemple de com transitar entre la radiografia íntima i el thriller sense haver de recórrer a un excés d'efectismes ni a paranys de guió. Una dels pilars fonamentals de Flesh and blood és el seu extraordinari repartiment, encapçalat per Francesca Annis, Claudie Blakley, David Bamber, Russell Tovey, Lydia Leonard, Stephen Rea i una Imelda Staunton que eclipsa tots els altres cada cop que apareix, La seva creadora, Sarah Williams, va ser guionista de La joven Jane Austen, amb Anne Hathaway, i responsable de sèries com La canción de July.