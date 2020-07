Les propostes imprescindibles per gaudir del dissabte a la província de Girona

El mes d'agost comença carregat d'actes a les comarques de Girona. Entre les propostes imprescindibles per aquest dia 1, destaquen els esdeveniments musicals.

'Nuptialis', una visita teatralitzada a la vil·la romana de Vilauba

Banyoles, 19 h

A la vil·la romana de Vilauba, al sud de l'estany de Banyoles, es casa la filla del propietari del poble. La visita teatralitzada 'Nuptialis' ens convida a assistir a la cerimònia romana i descobrir les restes més significatives de l'espai. Vilauba és una de les vil·les romanes i visigodes més ben estudiades de Catalunya, fet que la converteix en una vil·la indispensable de visitar si es vol conèixer el món rural romà i visigot.

La visita és gratuïta, però cal fer reserva prèvia.

Sara Roy actua a la vesprada musical del Terrat de Celrà

Celrà, 20 h

L'emblemàtica fàbrica modernista de Celrà acull al llarg de l'estiu diferents concerts estiuencs dins del cicle El Terrat de Celrà. En aquesta ocasió, el torn serà per a Sara Roy. La cantautora de Manresa fa gairebé set anys que va començar la seva carrera en solitari després del seu pas pel grup musical de pop infantil i juvenil Macedònia.

El petit de Cal Eril a la Cellera de Ter

La Cellera de Ter, 20h

El Petit de Cal Eril, el grup liderat pel guissonenc Joan Pons, segueix la gira de presentació del seu últim disc, Energia Fosca, una setmana després d'omplir el Teatre Grec de Barcelona amb el seu espectacle musical i lumínic. El concert que se celebra dins del marc del Festival A Tocar és d'entrada gratuïta amb reserva prèvia.

Wes Montgomery reviu al Teatre La Gorga

Palamòs, 20 h

La 17a edició del Festival de Guitarra Girona - Costa Brava acollirà el concert de Movin'Wes. El grup de jazz va néixer agafant com a model un dels àlbums del guitarrista americà Wes Montgomery.

Tribut a Red Hot Chili Peppers a l'Auditori de Girona

Girona, 20.30 h

Després de l'estrena oficial a la Copa de Girona el passat 29 de febrer durant la Festa Major d'Hivern de la ciutat, La Black Music Big Band presenta el seu espectacle de tribut a Red Hot Chili Peppers a l'Auditori de Girona. 'BMBB Revisits RHCP' oferirà un repertori amb els grans hits i els temes més funk de la banda californiana com 'Can't Stop', 'Californication' o 'Give it away', amb arranjaments elaborats expressament pel director de la big band Adrià Bauzó i les veus a càrrec de la directora vocal Nuri Mancebo. El concert comptarà amb la veu de l'especialista en RHCP Gabi Díaz, i les col·laboracions de músics com Lluís Costa, Gerard Brugués i Zésar Martínez.

Revisitant Bob Marley, de Salt a Jamaica

Salt, 21 h

Bob Marley reviu amb Natxo Tarrés i The Wireless. 'I shot the sheriff', 'Jamming', 'Buffalo Soldier' i 'War' són alguns dels 15 temes que sonaran a l'espectacle liderat pel músic Natxo Tarrés. L'espectacle, ideat en un principi per a teatres, ara agafa un format de sales. El projecte, que permetrà viatjar a la Jamaica dels anys 20, prete?n commemorar els me?s de 30 anys de la mort de Marley amb el rigor musical que permeten mu?sics procedents de formacions com ara Gossos o Macaco.

Andrea Motis presenta el seu nou disc

Sant Joan de les Abadesses, 22 h

Després d'editar sis discos al costat del baixista Joan Chamorro, la trompetista, cantant i compositora establerta a Barcelona, Andrea Motis presenta el seu debut en solitari sota el segell Impulse! Serà al claustre del monestir del municipi ripollès.

Diego el Cigala actua al festival Sons del Món

Roses, 22 h

Diego el Cigala visita la Ciutadella de Roses i abandona la guitarra flamenca tradicional per crear un espectacle concebut únicament a piano i veu. Un espectacle on fa un repàs als grans èxits de la seva carrera, on passa de la 'zambra' al tango o al bolero.

