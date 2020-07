Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Porta Ferrada arrenca amb Pablo López

Diumenge 2 d'agost

Pablo López és l'encarregat d'encetar el Festival Porta Ferrada d'aquest any. L'artista, que amb el seu primer disc ja va aconseguir un disc d'or i una nominació als Grammy llatins, visita diumenge Sant Feliu de Guíxols acompanyat tan sols del seu piano. López hi presentarà avançaments del seu nou disc, programat per als mesos vinents, i repassarà temes dels àlbums anteriors que van consagrar-lo com una de les veus principals del panorama musical espanyol. I abans, l'alicantí Chico Malo actuarà a l'Espai Village (21 h). Amb 24 anys ja ha enregistrat un àlbum i diversos singles, a més d'haver actuat a sales de tot el país. També ha telonejat artistes del nivell de Juanes, Jorge Drexler i David Bisbal.

Festa Major de Pals

Divendres 31 de juliol

- A les 6 de la tarda, des del Poliesportiu de Pals inici de la «Passejada amb llegendes», un itinerari amb el Xiulet de Pals.

- A les 8 del vespre, a l'aparcament del consultori, pregó a càrrec de Laura Coll, soprano.

- A les 10 del vespre, a l'aparcament del consultori, espectacle amb Pep Plaza.

Sopa de Cabra enceta aquesta nit la nova edició del Sons del Món a Roses

Divendres 31 de juliol

A partir de les 10 de la nit a la Ciutadella de Roses, Sopa de Cabra dona el tret de sortida a l'edició d'enguany del festival Sons del Món. Es tracta d'un dels pocs concerts que oferirà el grup durant aquest estiu, on presentarà les cançons del seu últim treball, La Gran Onada, i on també cantaran els seus temes clàssics de sempre.

El petit de Cal Eril a la Cellera de Ter

Dissabte 1 d'agost

l Petit de Cal Eril, el grup liderat pel guissonenc Joan Pons, segueix la gira de presentació del seu últim disc, Energia Fosca, una setmana després d'omplir el Teatre Grec de Barcelona amb el seu espectacle musical i lumínic.

Andrea Motis presenta disc a Sant Joan de les Abadesses

Dissabte 1 d'agost

Després d'editar sis discos al costat del baixista Joan Chamorro, la trompetista, cantant i compositora establerta a Barcelona,Andrea Motis presenta el seu debut en solitari sota el segell Impulse! Records amb l'àlbum EmotionalDance.

Cinema al cotxe a Quart-Palol d'Onyar

Divendres 31 de juliol

- A les 10 de la nit al carrer Girona, projecció de Captain Fantastic des d'una pantalla gegant. Hi haurà servei de menjar i beguda al cotxe.

- A 2/4 d'1, projecció de Yo Tonya.

Tribut a Red Hot Chili Peppers a Girona

Dissabte 1 d'agost

BMBB Revisits RHCP oferirà un repertori amb els grans hits i els temes més funk de la banda californiana com Californication o Give it away amb arranjaments elaborats pel director de la big band Adrià Bauzó i les veus a càrrec de Nuri Mancebo.

Revisitant Bob Marley a Salt

Dissabte 1 d'agost

Bob Marley reviu amb Natxo Tarre?s i The Wireless. I shot the sheriff, Jamming, Buffalo Soldier i War són alguns dels 15 temes que sonen a l'espectacle liderat pel músic Natxo Tarre?s. L'espectacle, ideat en un principi per a teatres, ara agafa un format de sales.

Diego el Cigala a Roses

Diumenge 2 d'agost

Diego el Cigala visita la Ciutadella de Roses i abandona la guitarra flamenca tradicional per crear un espectacle concebut únicament a piano i veu. Un espectacle on fa un repàs als grans èxits de la seva carrera, on passa de la zambra al tango o al bolero.