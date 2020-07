Seguint la ruta del Tren Petit

El traçat de la via verda no presenta cap dificultat i el poden fer persones de totes les edats.

El traçat de la via verda no presenta cap dificultat i el poden fer persones de totes les edats.

Quan antigament el tren era un dels pocs mitjans de transport a les comarques gironines que molta gent tenia al seu abast, existia el que es coneixia com el Tren Petit. Aquest ferrocarril connectava Palamós amb Girona passant per la Bisbal de L'Empordà. Ara evidentment no ens queda el tren però hi ha un llegat que s'ha transformat en una via verda que es pot fer en bicicleta o caminant i que presenta molts atractius naturals i paisatgístics.

La via té una longitud total de 6 quilòmetres i el seu traçat, segons s'informa des de la web de Vies Verdes de Girona, transcorre plàcidament per una part de la ruta que feia el Tren Petit. Aquest ferrocarril va començar a funcionar l'any 1887 mitjançant una locomotora de vapor belga. Durant molts anys va ser un del pocs mitjans que tenia la gent del Baix Empordà per comunicar-se. El tren anava resseguint el camí a pocs metres de la carretera. Des de 2009 la ruta està adaptada per fer un recorregut amb calma per gaudir de tot el paisatge, ja que la dificultat és mínima amb un desnivell únicament de l'1 per cent.

La via principal fa sis quilòmetres amb el ram de Vall-llobrega: 0,5 quilòmetres; el ramal a la gran platja natural de Castell d'un quilòmetre, i el ramal de Mont-ras, de 800 metres. El paviment és de sol-ciment i per tant el recorregut es pot fer bàsicament en bicicleta però també a peu. L'altitud màxima amb vistes a les Gavarres s'assoleix a 42 metres, a Palafrugell, i la mínima a Sant Feliu de Guíxols. A la web de Vies Verdes hi ha una detallada explicació de totes les característiques de la via. Així, qui estigui interessat a cobrir la ruta ha de saber que hi ha serveis a l'interior de les poblacions per on passa, a la gasolinera de Sant Joan de Palamós i l'inici de la via verda també a Palamós.

La via passa pels municipis de Palamós, Mont-ras i Palafrugell i té ramals fins a Vall-llobrega i les platges de Castell i la Fosca. Segons s'explica a la web de Vies Verdes, actualment la «carretera soterra una part del que havia estat la via fèrrea; el tram condicionat com a via verda, però, us permetrà explorar els mateixos paisatges de l'Empordanet que ja va descriure Josep Pla i travessar la plana de l'Aubí, de gran valor agrícola i envoltada pels relleus del massís de les Gavarres i les muntanyes de Begur». Davant d'aquests atractius, ara que arriben les vacances, és una ruta ideal per fer-la en família i gaudir de tota aquesta zona natural.

Des de la mateixa web s'informa dels mitjans de transport que hi ha per arribar fins a aquesta via sigui per carretera o utilitzant el servei de transport urbà que presten tant la Teisa com la companyia Sarfa. Qui ha dissenyat la ruta considera que per iniciar-se resulta molt fàcil. El tram de Palamós a Palafrugell fa 6,5 quilòmetres i és perfectament accessible. Passa a prop de les poblacions de Vall-llobrega i Mont-ras amb l'accés a la platja de Castell, un dels paratges més naturals i més ben conservats de tota la Costa Brava. No obstant això, en aquest punt els promotors de la ruta fan una observació que cal tenir en compte: a causa de la sorra no s'hi arriba amb la bicicleta adaptada.

Des de la mateixa web on es detalla aquesta ruta es pot accedir al Google Maps per visualitzar amb tota mena de detall el recorregut, els serveis que hi ha i els diferents punts d'interès. Una bona manera de conèixer per on passarem abans de començar a pedalar. També es pot accedir al wikiloc de la ruta per visualitzar el recorregut o el desnivell que té. A partir dels diferents enllaços podem demanar informació a les diferents oficines de turisme de la zona o bé saber on ens podem allotjar o gaudir de la gastronomia de l'Empordanet, una de les millors cartes de presentació de la zona. També podem conèixer amb un clic com podem fer el lloguer o els transfer i altres serveis.

I si no en tenim prou amb les Vies Verdes sempre podem fer un recorregut resseguint el litoral. Els camins de ronda són una bona opció tot l'any. Es presenten com l'essència per conèixer el litoral. Permet gaudir d'unes excel·lents vistes sobre el mar i algunes cales que passen moltes vegades desapercebudes. Una caminada reposada, fent parades i gaudint del paisatge és també un bon pla de cap de setmana i podem fer-ho amb tota la família, ja que són trams que no presenten tampoc una excessiva dificultat.