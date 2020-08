Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Suu actua a Lloret de Mar

Divendres 7 d'agost

El cicle d'espectacles organitzat per part del Teatre de Lloret acull el divendres a les 21 h el concert de la cantant Suu. L'escenari, a l'aire lliure, s'ubicarà al Jardí de la Pau. La jove artista Suu, amb només 20 anys, és una de les grans promeses de la música catalana. La cantautora s'ha popularitzat per temes com "Lligar no és lo teu", "Tant de bo" o "Eres un temazo".

Porta Ferrada comença el cap de setmana amb Coque Malla i Los Secretos

Divendres 7 d'agost

L'espai Guíxols Arena viurà divendres els concerts de Coque Malla (21 h) i Los Secretos (23 h). Tot i les seves longeves trajectòries, no és forassenyat afirmar que tant Los Secretos com Coque Malla viuen actualment alguns dels seus millors moments artístics. Los Secretos, amb més de 40 anys de trajectòria, encara són capaços de publicar discos com "Mi Paraíso" que sorprèn a tots els seus seguidors. Per altra banda, Coque Malla, va veure com la canço "El último hombre en la tierra", primer, i un Goya a la millor cançó l'any 2019 per la seva aportació a Campeones, després, rellançaven la seva carrera de forma espectacular.

Les Anxovetes estaran a Sant Feliu de Pallerols

Divendres 7 d'agost

El grup femení Les Anxovetes, actuarà en el marc del Festival Pesca l'Estiu a la plaça de l'Església de Sant Feliu de Pallerols. El concert d'havaneres serà a les 21 h i s'espera que el grup ofereixi el seu repertori d'havaneres clàssiques i tradicionals acompanyades d'una guitarra i d'un contrabaix.

Bescanó està de Festa Major

Fins al dilluns 10 d'agost Bescanó celebra una de les Festes Majors més excepcionals dels darrers anys. Marcades per la situació sanitària de la pandèmia de la Covid-19, tots els actes tindran aforament limitat i cal fer una reserva prèvia. Entre les activitats destacades del cap de setmana hi ha el cinema familiar a la fresca al parc de l'Ajuntament (divendres 7 d'agost, 22 h), l'espectacle familiar de l'il·lusionista Isaac Trias a la pista poliesportiva (dissabte 8 d'agost, 19 h) i el concert de l'Orquestra Maravella a la mateixa pista de la localitat (diumenge 9 d'agost, 19 h).

La Festa Major de Maçanet de la Selva es remodela

Maçanet de la Selva va decidir els darrers dies no cancel·lar completament la seva Festa Major, decidint remodelar-la per adaptar-se a l'actual situació sanitària del país. Les activitats programades s'allargaran fins al dilluns 10 d'agost, entre les quals, per exemple, hi ha pirotècnia a la plaça de l'Ajuntament (divendres 7 d'agost, 20.30 h), un concert de l'Orquestra Maribel a la plaça de l'Església (divendres 7 d'agost, 23 h) o sardanes i concerts amb l'Orquestra Maravella (dissabte 8 d'agost, 17.30 h, 19.30 h, 23.30 h).

Nil Moliner i Xavier Calvet tocaran a Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 8 d'agost

La jornada del dissabte del Festival Porta Ferrada estarà marcada per l'actuació de Nil Moliner (22.30 h). Després de dos discos, nombrosos singles i un munt de col·laboracions amb artistes com Dani Fernández, Rayden o Alfred Garcia, Nil Moliner presenta: "Bailando en la batalla", un disc sobre amor, somnis i superacions personals que ha estat top 2 a les llistes espanyoles. Arriba al festival de Porta Ferrada amb un disc d'or i un altre de platí penjats a les seves prestatgeries i la fita de tenir 1,3 milions d'oients mensuals a Spotify. Abans del concert de Nil Moliner, el torn serà per Xavier Calvet (21.30 h).

El Festival Portal Blau acull a Maria Jaume

Dissabte 8 d'agost

Maria Jaume actuarà dissabte a les 21 h al Mar d'en Manassa de l'Escala. La jove cantautora mallorquina presenta amb un grapat de cançons pròximes i sinceres, i amb l'essència del mediterrani, un disc de folk acústic i pop independent. Maria Jaume va ser la guanyadora a la darrera edició del concurs Sona 9.

Porta Ferrada tanca el cap de setmana amb Arnau Griso

Diumenge 9 d'agost

El festival de Sant Feliu de Guixols acollirà diumenge a les 22.30 h, al duo amb lletres directes que destil·len tan crítica social com bon humor. Arnau Blanch i Eric Griso, veïns de Sant Cugat, tenen 135 milions de streams entre Spotify i Youtube i han aconseguit flamants sold outs en sales d'arreu d'Espanya i actuacions en grans recintes com el Sant Jordi Club de Barcelona o el Wizink Center de Madrid, reafirmant-se així com un dels fenòmens musicals més simpàtics i aclaparadors dels darrers temps.

Daniel Higiénico i Toni Pastor, folk internacional a La Mirona

Diumenge 9 d'agost

Daniel Higiénico acompanyat a la guitarra i el llaüt per Toni Pastor, oferiran un concert a La Mirona (22 h) per presentar les cançons del seu últim treball "Esperando a Robin Hood", un disc de folk internacional. Una vegada acabat el concert la festa continuarà a la sala musical de Salt amb el DJ Hochi.