10 propostes per passar un bon diumenge fora de casa a les comarques de Girona.

10 propostes per passar un bon diumenge fora de casa a les comarques de Girona. DdG

Contes i capbussades a l'estany de Banyoles

Banyoles, 11 h

A càrrec de David Planas i en un paratge amb molt d'encant, es recitaran contes d'històries que poden ser veritat, o no. A continuació, els participants podran fer-se una remullada. L'activitat, que porta el nom de Tot escoltant contes, es realitzarà a l'espai La Caseta de Fusta de Banyoles.

Jaumet de Flabiol i les aigües de Sant Hilari, un tastet teatralitzat

Sant Hilari Sacalm, 12 h

El personatge popular Jaume Traveries de Sant Hilari Sacalm, conegut com a Jaumet de Flabiol, recobrarà vida per explicar als assistents com era l'estiueig al municipi a principis del segle XX. A més a més, Jaumet de Flabiol, un dels primers venedors d'aigües de la vila de la Selva, oferirà tastets d'aigües de Sant Hilari als participants.

Bescanó està de Festa Major

Fins al dilluns 10 d'agost Bescanó celebra una de les Festes Majors més excepcionals dels darrers anys. Marcades per la situació sanitària de la pandèmia de la Covid-19, tots els actes tindran aforament limitat i cal fer una reserva prèvia. Les activitats del diumenge seran el concert pels més menuts amb Rikus i Tina al pati de l'escola Dr. Sobrequés (12 h), el concert de l'Orquestra Meravella a la pista poliesportiva (19 h) i el concert de Xevi Chase (22.00 h) a la mateixa pista de la localitat bescanonina. A la pista també hi haurà disponible un espai per sopar amb Food Trucks.

La Festa Major de Maçanet de la Selva es remodela

Maçanet de la Selva va decidir els darrers dies no cancel·lar completament la seva Festa Major, prenent la decisió de remodelar-la per adaptar-se a l'actual situació sanitària del país. Les activitats programades s'allargaran fins al dilluns 10 d'agost, entre les quals, aquest diumenge hi ha l'animació infantil amb Més Tomaquet a la plaça de l'Esglèsia (19 h) i el concert amb Tutu Keke a la mateixa plaça de la localitat (23 h).

El Passeig Arqueològic de Girona s'emplena de Buena Onda

Girona, 13 h

El Tempo Festival celebrarà a les 13 h un brunch ambientat amb música a càrrec del grup de versions pop-rock Buena Onda & Friends. L'entrada a l'espai Tempo és gratuïta i disposa d'un espai gastronòmic on entaular-se degustant menjar i, o bé, diferents begudes.

La Santa Market, un espai on passar la tarda

Santa Cristina d'Aro, 18 h

La Santa Market obre cada dia de 18 h a 01 h amb zona de botigues, restaurants i diferents activitats. A l'agenda d'aquest diumenge hi destaca el concert Landry El rumbero (19.30 h) qui proposa conèixer la rumba tradicional catalana amb cançons pròpies i versions, el monòleg de Tian Lara (21 h) i el concert d'Iván y Laia (21 h), dos germans de Santa Cristina d'Aro que el 2017 van arribar a les audicions a cegues del programa La Voz Kids i que el 2018 van guanyar el concurs estatal de talents organitzat per Eurekakids.

Rusties Blues Band preestrenen el seu nou àlbum de blues

Olot, 18.30 h

Dins del cicle d'activitats d'estiu Cua del Drac, hi ha la nova edició de Música al Parc. En aquesta ocasió, els encarregats de participar en el festival serà la banda de la Garrotxa Rusties Blues Band. El quartet de blues preestrenarà el seu nou disc a l'escenari del Parc Nou d'Olot.

La cultura surt al carrer amb La Fresca de Banyoles

Banyoles, 19.30 h

Dins de la programació La fresca, Magalí Sare i Sebastià Gris presentaran "A boy and a girl". El concert es caracteritzarà per l'experimentació electrònica a través de la desconstrucció de temes clàssics i cançons populars mallorquines, creant noves sonoritats. Guitarra i veu es presenten com a elements principals que abracen contínuament el món dels efectes i les distorsions.

Porta Ferrada tanca el cap de setmana amb Arnau Griso

Sant Feliu de Guíxols, 22.30 h

El festival de Sant Feliu de Guíxols acollirà diumenge a les 22.30 h, al duo amb lletres directes que destil·len tan crítica social com bon humor. Arnau Blanch i Eric Griso, veïns de Sant Cugat, tenen 135 milions de streams entre Spotify i Youtube i han aconseguit flamants sold outs en sales d'arreu d'Espanya i actuacions en grans recintes com el Sant Jordi Club de Barcelona o el Wizink Center de Madrid, reafirmant-se així com un dels fenòmens musicals més simpàtics i aclaparadors dels darrers temps.

Si amb aquesta calor d'agost, l'únic que et ve de gust és anar a la platja, et proposem:

Descobreix les platges de la Costa Brava de visita obligada

Hi ha centenars de cales, platges i paratges amb encant a la Costa Brava. Entre aquests indrets idíl·lics, per exemple, hi ha Cala Montjoi, la Platja de la Boadella, la Platja del Castell o Cala Estreta. Més informació...