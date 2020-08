Aprendre a fer de monjo copista

Aprendre mitjançant un taller a fer de monjo copista, presenciar una demostració de forja o conèixer la història de Ripoll a través de setmanaris i revistes històriques són algunes de les propostes que ens ofereix aquest mes d'agost el Museu Etnogràfic de Ripoll. En concret, s'ha programat un nou calendari de visites als espais de l'Scriptorium, la Farga Palau i el mateix museu seguint sempre les mesures de seguretat i higièniques com a conseqüència del virus i amb un aforament de visitants i participants limitat.

Aquestes activitats són un atractiu turístic per aquests dies d'agost que a part d'entretenir-nos ens aportaran uns coneixements extraordinaris. Segons s'explica des del Museu la visita a l'Scriptorium consisteix en un recorregut guiat per l'exposició on seguidament es podrà participar en un taller d'escriptura medival per convertir-nos, durant una estona, en un autèntic monjo copista. Aquests eren uns personatges essencials en l'època medieval per deixar constància de passatges històrics molt rellevants i per plasmar els coneixements. Sense la seva feina potser ara no sabríem moltes coses. Tenien una gran habilitat en l'escriptura i en l'art de la il·lustració.

Una altra activitat per aquest mes d'agost és la visita a la Farga Palau. Es tracta d'una farga transformada en farga d'aram que va tancar les seves portes l'any 1978 i l'itinerari s'acaba amb una demostració de forja en directe.

Finalment, una altra opció és la visita al Museu Etnogràfic per descobrir la història de Ripoll a partir d'alguns setmanaris i revistes considerades històriques. Segons s'ha informat des del Museu per garantir l'aforament les entrades per participar en alguna d'aquestes activitats s'hauran d'adquirir amb anticpació per internet a través de la pàgina del museu: http://www.museuderipoll.org/visites-2020/. També es podran adquirir a la mateixa taquilla del museu situada a la recepció de l'edifici.

Per fomentar la participació durant aquest mes d'agost s'han posat en marxa diferents promocions. Per exemple, comprant un tiquet per a qualsevol de les visites programades es donarà una entrada lliure al museu. També es donarà entrada gratuïta a tos els ripollesos i ripolleses de tota la comarca. En concret, des de l'1 d'agost i fins al 31 de desembre. I finalment, s'aplicarà un 50 per cent de descompte en l'entrada per a tothom que no sigui del Ripollès durant tot aquest mes d'agost. Les visites guiades al Museu es podran fer els dies 11, 18 i 25 a 2/4 de 7 de la tarda. El taller per fer de monjo copista es farà els dies 12, 19 i 26 també a 2/4 de 7 de la tarda. Avui divendres i els dies 21 i 28, a 2/4 de 7 de la tarda, està programada la demostració de forja. Aquesta visita a la Farga Palau també es farà els dissabtes 22 i 29 a la mateixa hora. I finalment, es repetirà el taller a l'Scriptorium els dissabtes 8 i 15 a 2/4 de 7 de la tarda.

Tot plegat es tracta d'un programa molt didàctic per ocupar aquestes tardes d'agost. Podrem conèixer de primera mà i fins i tot ser durant una estona un d'aquells monjos de l'època que es passaven hores i hores tancats copiant pergamins amb una ploma i tinta feta amb sutja, segons ens expliquen des del Museu. I aquí hi ha un gran llegat històric. A la web del Museu, per exemple, es detalla textualment que «l'escriptori de Santa Maria de Ripoll va deixar un vell llegat de manuscrits dels segles X, XI i XII, dels més rellevants d'Europa en els àmbits paleogràfic, textual i artístic». Una part considerable d'aquests manuscrits «s'han perdut al llarg del temps, els còdex conservats es troben majoritàriament a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, tot i que cal anar fins a la Biblioteca Nacional de París o a la Biblioteca Apostòlica del Vaticà per poder contemplar les pàgines de les dues gran Bíblies manuscrites al Monestir de Santa Maria al segle XI».

I un altre element patrimonial destacat és la Farga. En aquest sentit, es comenta que «a més de ser l'única farga de Catalunya i potser d'Espanya que encara elaborava peces d'aram fins a la segona meitat del segle XX, la característica més singular de la Farga Palau són els dos martinets instal·lats, amb coixinets metàl·lics, mànec d'om i mall d'acer».