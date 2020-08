El llibre més personal de Dicker

Publicat en català per La Campana, i en castellà per Alfaguara, arriba a les llibreries «L'enigma de l'habitació 622», que s'ha convertit gairebé de manera automàtica en un èxit en vendes. El nou i esperat llibre de l'escriptor suís Joël Dicker (Ginebra, 1985), amb més de 9 milions de lectors a tot el món, és la seva novel·la «més personal», ja que la trama es troba lligada al seu propi destí, segons assegura l'autor.

matías crowder

Un cadàver jeu a terra de l'habitació 622 del Palace de Verbier, un hotel als Alps suïssos. La investigació policial no donarà pals de cec i el pas del temps farà que el cas s'oblidi. Anys més tard, l'escriptor Joël Dicker arriba a aquest mateix hotel per recuperar-se d'una ruptura sentimental, i acaba embolicat en la història del vell crim. Scarlett, la bella hoste i aspirant a novel·lista de l'habitació del costat, l'acompanyarà en la recerca, mentre intenta aprendre les claus per escriure una bona novel·la.

Guanyador del Premi Goncourt des Lycéens, del Gran Premi de Novel·la de l'Acadèmia Francesa, del Premi Lire, del Premi Què Llegir i del Premi Sant Climent, traduït a 42 països, L'enigma de l'habitació 622 amenaça de convertir-se en alguna cosa més que la novel·la de l'estiu. Aquest té més a veure amb la qualitat de la trama, habitual en Dicker, i el seu gran magnetisme.

L'autor de La veritat sobre el cas Harry Quebert canvia d'escenaris i ens porta al seu país natal per narrar-nos una investigació policial en què es barregen un triangle amorós i jocs de poder, traïcions i enveges. Tot això en una Suïssa que ja no es mostra ni tan civilitzada ni tan tranquil·la. Què va succeir a l'habitació 622 del Palace de Verbier? És la gran pregunta sobre la qual l'autor construeix aquest thriller fosc i addictiu. I on a la veritat, camaleònica, sempre li falten peces.

El mateix Dicker s'introdueix a la història com un dels protagonistes. Com un Houdini engabiat en una caixa plena d'aigua, haurà d'aprendre la lògica de la trama en què es troba atrapat per lliurar-se d'una història plena de falsos miratges.

Ja amb la creació del personatge Harry Quebert, on el protagonista era un escriptor, Dicker ens ficava en la seva pell descobrint diverses de les estratègies que el mateix escriptor suís utilitza. Una apareixerà especialment en cadascun dels seus llibres: donar un gir brusc en el desenllaç. Estratègies amb què compta, amb sobrada intel·ligència narrativa, aquesta nova i apassionant novel·la. El destí de Dicker sembla haver-se lligat a aquest cadàver, que el crida des del més enllà. Els morts per causes sense resoldre semblen tenir la llibertat de perpetuar-se en el misteri.

Dicker es va donar a conèixer en guanyar el Prix des écrivains genevois, un premi destinat a destacar manuscrits sense publicar. Després d'aquest èxit, la seva primera novel·la, Els últims dies dels nostres pares, va ser publicada a França. Pocs mesos després es va publicar també La veritat sobre el cas Harry Quebert, que es va convertir en tot un fenomen de vendes. La seva obra ha estat traduïda a més de quaranta idiomes, iniciant fa anys el seu camí en el mercat català i castellà. Des de llavors ha publicat El llibre dels Baltimore, El tigre i La desaparició de Stephanie Mailer, entre d'altres.