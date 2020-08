Els plans imprescindibles per gaudir del dissabte a les comarques de Girona

L'art de l'engany i els falsos verdades continuen al Museu d'Art de Girona

Girona, de 10 h a 19 h

Quan un museu, i especialment un museu d'art, descobreix que conserva i exhibeix obres falses, és un daltabaix. Per això, quan el 2016 es va poder certificar que el Museu d'Art de Girona havia adquirit sis anys abans tres obres falses atribuïdes al pintor renaixentista Pere Mates, va ser una sotragada. Amb aquesta mala experiència, el museu gironí exposa fins al 13 de setembre Falsos Verdaders. L'art de l'engany. L'exposició vol explicar una història de falsificacions, acarant obres falses amb altres de verdaderes. Però també vol anar una mica més enllà, i a banda de mostrar els resultats dels estudis, especialment de les analítiques, que han permès assegurar la falsedat d'unes taules i l'autenticitat de les altres, s'ha volgut fer una reflexió més àmplia sobre el sòrdid món de les falsificacions i dels falsificadors d'art.

3, 2, 1! Viatgem a la lluna de la mà de l'Apollo 11

Girona, d'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h

CaixaForum Girona acull fins al 20 de setembre l'exposició Apollo 11. L'arribada de l'home a la Lluna. El recull de fotografies, maquetes i altres objectes relacionats amb el món de l'astronomia rememora els cinquanta anys que han passat d'ençà que l'home va arribar per primera vegada a l'únic satèl·lit natural de la Terra, la Lluna.

La Festa Major de Maçanet de la Selva es remodela

Maçanet de la Selva va decidir els darrers dies no cancel·lar completament la seva Festa Major, prenent la decisió de remodelar-la per adaptar-se a l'actual situació sanitària del país. Les activitats programades s'allargaran fins al dilluns 10 d'agost, entre les quals, el dissabte hi ha sardanes amb l'Orquestra Maravella (17.30 h a l'Av. Catalunya) i una doble sessió de concert (19.30 h i 23.30 h a la plaça de l'Església), també a càrrec de l'Orquestra Maravella.

Bescanó està de Festa Major

Fins al dilluns 10 d'agost, Bescanó celebra una de les Festes Majors més excepcionals dels darrers anys. Marcades per la situació sanitària de la pandèmia de la Covid-19, tots els actes tindran aforament limitat i cal fer una reserva prèvia. Les activitats d'aquest dissabte seran l'espectacle familiar de l'il·lusionista Isaac Trias a la pista poliesportiva (19 h) i el concert amb Ferran Exceso a la mateixa pista de la localitat bescanonina (20.30 h). A partir d'aquesta hora també hi haurà disponible un espai per sopar amb Food Trucks.



El Festival Portal Blau acull a Maria Jaume

L'Escala, 21 h

Maria Jaume actuarà dissabte a les 21 h al Mar d'en Manassa de l'Escala. La jove cantautora mallorquina presenta amb un grapat de cançons pròximes i sinceres, i amb l'essència del mediterrani, un disc de folk acústic i pop independent. Maria Jaume va ser la guanyadora a la darrera edició del concurs Sona 9.



El beatbox ressonarà a ple pulmó al Passeig Arqueològic

Girona, 21 h

El petit festival del Barri Vell continua amb els seus actes al cor de Girona. Entre les actuacions programades per dissabte hi ha la de l'artista de Barcelona Human Beatbox. L'entrada a l'espai Tempo és gratuïta i disposa d'un espai gastronòmic on entaular-se degustant menjar i, o bé, diferents begudes.



Nil Moliner i Xavier Calvet tocaran al Festival Porta Ferrada

Sant Feliu de Guíxols, 21.30 h

La jornada del dissabte del Festival Porta Ferrada estarà marcada per l'actuació de Nil Moliner (22.30 h). Després de dos discos, nombrosos singles i un munt de col·laboracions amb artistes com Dani Fernández, Rayden o Alfred Garcia, Nil Moliner presenta: "Bailando en la batalla", un disc sobre amor, somnis i superacions personals que ha estat top 2 a les llistes espanyoles. Arriba al festival de Porta Ferrada amb un disc d'or i un altre de platí penjats a les seves prestatgeries i la fita de tenir 1,3 milions d'oients mensuals a Spotify. Abans del concert de Nil Moliner, el torn serà per Xavier Calvet (21.30 h).



Daniel Higiénico i Toni Pastor, folk internacional a La Mirona

Salt, 22 h

Daniel Higiénico acompanyat a la guitarra i el llaüt per Toni Pastor, oferiran un concert a La Mirona (22 h) per presentar les cançons del seu últim treball "Esperando a Robin Hood", un disc de folk internacional. Una vegada acabat el concert la festa continuarà a la sala musical de Salt amb el DJ Hochi.