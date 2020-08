10 propostes per passar el dissabte fora de casa.

Banyoles, «en fase vermella», s'engalana perquè està de festa

Amb l'augment de casos de coronavirus a la capital del Pla de l'Estany, Banyoles es troba «en fase vermella», havent-se multiplicat el risc de rebrot gairebé per set, malgrat aquest fet, l'Ajuntament de Banyoles ha decidit mantenir una programació extensa per les seves festes d'agost. Després que Quim Masferrer inaugurés les festes el dijous dia 13, Banyoles viurà el dissabte actes com l'espectacle familiar a la fresca de CIA. Anna Confetti (diferents localitzacions, 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h i 17.30 h), la rua de gegants i capgrossos (carrer de la Llibertat, 18.30 h), el concert de la Balkan Paradise Orchestra (plaça Major, 20 h) o l'espectacle de foc (aparcament de Can Castanyer, 21.30 h).

La Bisbal d'Empordà viu la seva Festa Major

Fins al dimarts 18 d'agost, La Bisbal d'Empordà viurà la seva Festa Major més excepcional. El municipi es prepara per gaudir de la gresca, amb les mesures sanitàries corresponents, perquè els bisbalencs, les bisbalenques i gent d'arreu puguin gaudir de la xerinola. Entre les diferents activitats programades per aquest dissabte 15 d'agost destaquen el ball de l'àliga a l'església de Santa Maria (13 h), el concert de Cesck Freixas a la Rigotaverna (18.30 h), la tronada al pàrquing del Passeig (21.30 h) i el concert amb Fetus i Matüsh, també a la Rigotaverna (22 h).

La Festa Major de Roses es manté

La ciutat de Roses ha vist com aquests dies s'han cancel·lat les pròximes edicions d'alguns dels actes més emblemàtics de la ciutat, com el carnaval de l'any 2021, però la seva Festa Major ha resistit. Per aquest dissabte d'agost, és interessant fer menció a la visita teatralitzada per a tots els públics que es realitzarà a les 19 h a la Ciutadella o la visita guiada nocturna especial al Castell de la Trinitat a les 21 h.

Amer està de celebració

Amb les dificultats derivades de la pandèmia de la Covid-19, com tots els municipis que estan de festa, Amer ha decidit mantenir alguns dels seus actes tradicionals. Malauradament han caigut del cartell esdeveniments com la Sardana de l'Alcalde que s'anava celebrant de forma ininterrompuda des de l'any 1949. Entre els actes que es mantenen pel dissabte hi ha les havaneres amb Cavall Bernat (19 h), el concert amb el conjunt Sharazan (22 h) i el concert amb Sixtus Versions i Dammershow (23.30 h).

La Nanna té un secret

Sant Feliu de Pallerols, 18 h

La companyia de teatre Anna Roca aparca el seu camió als Arbres d'en Casals, a Sant Feliu de Pallerols, dins del marc del festival Pesca l'Estiu. En l'interior del camió, gràcies a la Nanna (Anna Roca) i al seu company (Jordi Gilabert), els assistents podran descobrir tot un món fantàstic. L'espectacle familiar de carrer porta el títol d'"El Secret de la Nanna!".

Observant els estels a Can Vilallonga

Cassà de la Selva, 21 h

Aquells que vulguin gaudir de la pluja d'estels de les Llàgrimes de Sant Llorenç, tenen l'oportunitat de fer-ho a Can Vilallonga (Cassà de la Selva). Aprofitant la foscor del massís de les Gavarres, els assistents faran l'observació del cel a ull nu mentre que el doctor en Ciències Ambientals Miquel Jover els guiarà amb les seves explicacions. L'horari és de 21 h a 22.30 h.

Els Amics de les Arts porten "el 'seu' cos" a Roses

Roses, 22 h

El grup català Els Amics de les Arts tenen programat un concert a La Ciutadella de Roses dins del marc del festival Sons del Món. Amb la impossibilitat de llançar el seu nou disc "El senyal que esperaves", dins del qual hi ha la cançó "El meu cos", el grup ha decidit publicar un recull de cançons anomenat "Els dies Més Dolços" que recopila les cançons que varen gravar en un concert emès a Youtube durant el confinament. A causa de l'èxit d'aquesta iniciativa, els Amics de les Arts han decidit crear una gira circumstancial que recordi els inicis de la banda i els seus temes més emblemàtics. El nou disc, "El senyal que esperaves", del qual ja han avançat cinc de les deu cançons, finalment es publicarà el divendres 18 de setembre.

Sóns del Món duu a Lola Índigo a la Ciutadella

Roses, 22 h

La Ciutadella de Roses acollirà el concert de l'artista madrilenya Lola Índigo. Malgrat el fet que afirma "Ya No Quiero Ná" de ben segur que voldrà fer gaudir als assistents amb les seves cançons i coreografies. L'artista, que presentarà damunt de l'escenari el seu primer disc anomenat "Akelarre", és un referent de la música urbana i és admirada per molts balladors de les escoles d'urban dance.

"'Ribes de Freser' nit d'estiu"

Ribes de Freser, 22 h

El Cicle Gaudí projectarà a Ribes de Freser la pel·lícula "Barcelona nit d'estiu". La projecció es realitzarà al Cinema Catalunya - Amics del Cinema de la Vall de Ribes. La comèdia romàntica del director català Dani de la Orden, que compta amb actors i actrius com Mar del Hoyo, Miki Esparbé o Àlex Monner, explica 6 històries d'amor que "succeeixen" a Barcelona la nit del 18 d'agost de 2013 quan el cometa Rose va creuar el cel de Catalunya i de Barcelona.

Amaral actua al Festival de la Porta Ferrada

Sant Feliu de Guíxols, 22.30 h

Hi ha cantants que han marcat a certes generacions. Probablement, una d'aquestes és Amaral amb himnes com "Marta, Sebas, Guille y los demás", "El universo sobre mi", "Sin ti no soy nada" o "Te necesito". Eva Amaral i Juan Aguirre, que han actuat juntament amb artistes com Bob Dylan, oferiran a Sant Feliu de Guíxols, tant dissabte com diumenge, concerts en acústic en els quals repassaran de forma íntima els seus grans èxits. Els dos concerts seran a les 22.30 h.