L'esperat retorn de Stephen King

El «rei del terror» torna a les llibreries amb La sangre manda , un recull de quatre novel·les curtes en què, per als fans de les trilogies Mr. Mercedes i El visitante , reapareix Holly Gibney, un dels seus personatges més estimats.

matías crowder

Poques màximes periodístiques com «la sang mana». Traduït a peu de carrer vol dir que com més cruenta i violenta és una notícia, més crida l'atenció de la gent. Màxima de tints sensacionalistes que farà que Holly Gibney, la detectiu més estimada pels fans de Stephen King, s'interessi per la matança a l'institut Albert Macready i acabi enganxada a les notícies.

Podria escriure una ressenya només de Gibney. Segons el mateix King «simplement estimo Holly, i desitjaria que ella fos un visitant humà. [...] ella va seguir caminant en el primer llibre en el qual apareixia ( . Mercedes), i més o menys va robar el llibre, i em va robar el cor». Per no decebre, Gibney és la mateixa que va seduir milers de lectors. L'obsessiva detectiu que va protagonitzar la trilogia. En aquesta ocasió, la detectiu haurà de lluitar contra el que més tem, sola.

Tres històries més formen el volum. A El teléfono del señor Harrigan, King descriu una amistat entre dues persones d'edats molt diferents que perdura de manera inquietant. La vida de Chuck ofereix a canvi una valuosa reflexió sobre l'existència personal. A Rat, un escriptor desesperat s'enfrontarà al costat més fosc de l'ambició. Són tres relats llargs, juntament amb el que dona títol al llibre, en què Stephen King sorprèn els lectors i els condueix a la profunditat del terror. A la peça on tornem a trobar Gibney, aquesta investiga l'atemptat contra una escola. El relat esdevé la possibilitat d'un altre vampir psíquic que anirà de la mà de l'obsessió d'un periodista de crònica groga assedegat de sang.

No és el primer llibre de contes curts de King. A la llista de nouvelles indispensables trobem Las cuatro estaciones, Corazones en la Atlántida i Todo oscuro, sin estrellas. King no decep amb La sangre manda. No és Carrie, no és El Resplandor ni Misery, les seves grans novel·les que ja s'han convertit en clàssics del terror. És més aviat un terme mitjà entre aquestes i novel·les de baixa intensitat com Insomnio, on la trama és més o menys predictible. És, en definitiva, un llibre imperdible. Un camí cap a allò més fosc de nosaltres mateixos. El retorn de King amb aquesta compilació de novel·les curtes estava prevista per al dijous 21 de maig per Plaza & Janés. No obstant això, la crisi global sanitària de la covid-19 ha retardat la majoria dels llançaments editorials que es prevein aquesta primavera. Aquest va ser el cas d'aquesta antologia que va haver-se de postergar i que ara, per fi, és present a totes les llibreries.

Mentrestant, l'inesgotable King no perd el temps i ja està treballant en una novel·la llarga que va haver de modificar: «Transcorre al 2020 i es publicaria al 2021, per la qual cosa no hauria de preocupar-me per ajustos històrics. Poc podia passar i canviar. I de sobte va arribar la covid-19 i, rellegint-la, vaig veure que un dels meus personatges s'embarcava aquest estiu en un creuer i... Però ho vaig solucionar molt ràpid: ara tot transcorre al 2019 ».

En una altra entrevista pel llançament del seu nou llibre, King va dir que per aquests dies no deixen de comentar-li que sembla que visquéssim dins d'un dels teus llibres. A la qual cosa l'escriptor respon: «Ho sento».