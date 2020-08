Peralada es prepara per a la tardor

Quan afrontem encara les últimes setmanes abans d'acabar l'estiu, el restaurant Castell Peralada, que ostenta una estrella a la Guia Michelin, ja té la mirada posada en la propera tardor i està treballant en una nova proposta gastronòmica. El pròxim 10 de setembre està previst que el restaurant torni a obrir les portes presentant un nou menú degustació i una carta evolucionada.

El restaurant no va reobrir després del confinament per la pandèmia i aquest estiu ha estat tancat. El seu retorn, segons han explicat, s'ha endarrerit perquè ha aprofitat l'aturada obligatòria per la Covid-19 per fer unes petites obres de millora a la zona de la cuina. Els seus responsables, el tàndem format per Xavi Sagristà a la cuina i Toni Gerez al menjador, no han perdut el temps durant aquest confinament, al contrari han estat treballant per fer un nou menú de degustació pensat ja en la tardor. Segons asseguren, la cuina de Sagristà vol ser «una evolució de segles de tradició culinària reinterpretats de manera creativa amb propostes avantguardistes i basada en la qualitat dels productes de l'Empordà». Aquesta aposta tan local i personal els va valdre el reconeixement d'una estrella Michelin que l'any passat van tornar a renovar. El restaurant del castell va rebre aquesta estrella la campanya de 2017.

En aquest sentit, es destaca que Xavier Sagristà, referent de la cuina catalana i de la cuina de memòria, busca l'equilibri entre els productes de temporada i la tradició. Sempre amb els maridatges suggerits pel sommelier Toni Gerez, a partir d'una carta de vins excepcional, en què òbviament destaquen els vins de Peralada i de l'Empordà en general.

Una altra característica del restaurant Castell Peralada és el seu espectacular carro de formatges, integrat per més de 200 varietats diferents. La qualitat d'aquest carro els ha valgut en més d'una ocasió un reconeixement per part dels especialistes gastronòmics. Sense anar més lluny, el gener passat els Premis QdeQuesos van premiar la carta de formatges del Castell Peralada Restaurant com la millor de tot Espanya.

Aquest estiu, a causa de la pandèmia, no s'ha pogut celebrar com a tal el prestigiós Festival Castell de Peralada. Un dels atractius era la seva oferta gastronòmica en els jardins amb la possibilitat de sopar o prendre una copa. Però aquest any, tot i la cancel·lació de les actuacions en directe, els jardins de Peralada han tingut un convidat excepcional.



El torn del Shiro

Durant aquests mesos de juliol i agost els jardins del castell han acollit el Shiro by Paco Pérez, una nova proposta gastronòmica del xef de Llançà, amb cinc estrelles Michelin (dues al Miramar de Llançà i a l'Enoteca de Barcelona i una al Cinco de Berlín). A Peralada, el xef hi ofereix aquests dies plats basats en la influència que ha rebut de la cuina asiàtica combinada amb els productes mediterranis. Shiro significa «Castell» en japonès, per tant té un vincle inequívoc amb Peralada, i els seus refrescants jardins a l'estiu.

Pérez ha viatjat molt pel continent asiàtic i això es nota en la cuina que ofereix. Els plats japonesos, vietnamites, coreans o tailandesos es fusionen amb ingredients mediterranis i tal com comenta el xef, «en el transcurs del temps, la cultura ha viatjat per terra, mar i aire, portant nous productes desconeguts per la gent. Shiro és la idea de portar a casa nostra tots els records dels nostres viatges, de les vivències viscudes a través d'allò tan antic com és la cuina». Alguns dels plats que es poden degustar fins al pròxim 31 d'agost són sushi amb molta personalitat, les ostres, la carn de Wagyu o el chilli-llamàntol.