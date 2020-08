Els plans imprescindibles del diumenge a les comarques de Girona.

Banyoles, «en fase vermella», s'engalana perquè està de festa

Amb l'augment de casos de coronavirus a la capital del Pla de l'Estany, Banyoles es troba «en fase vermella», havent-se multiplicat el risc de rebrot gairebé per set, malgrat aquest fet, l'Ajuntament de Banyoles ha decidit mantenir una programació extensa per les seves festes d'agost. Després que Quim Masferrer inaugurés les festes el dijous dia 13, Banyoles viurà el diumenge actes com la 80a Fira del Cop d'Ull (passeig Dalmau, de 10 h a 14 h), l'espectacle itinerant familiar "La Llebre i la Tortuga de Teatre Nu" (diferents ubicacions, 10.30 h, 12.30 h, 18 h, 19.30 h), el XXVI Festival Folklòric Internacional (plaça de les Roses, 19.30 h) o el concert de Gemma Humet (Club Natació Banyoles, 22 h).

La Bisbal d'Empordà viu la seva Festa Major

Fins al dimarts 18 d'agost, La Bisbal d'Empordà viurà la seva Festa Major més excepcional. El municipi es prepara per gaudir de la gresca, amb les mesures sanitàries corresponents, perquè els bisbalencs, les bisbalenques i gent d'arreu puguin gaudir de la xerinola. Entre les diferents activitats programades per aquest diumenge 16 d'agost destaquen el Vermut de Cuits a la Rigotaverna (12 h), l'espectacle familiar amb Teatre Mòbil i Marcel Gros a la plaça del Castell (19 h), les Nits a la Fresca amb Double Chick, Akoblats i El Último Veneno al parc infantil 8 de Març (20 h) i el concert de The Swing Air Force, també a la plaça del Castell (22.30 h).

Amer està de celebració

Amb les dificultats derivades de la pandèmia de la Covid-19, com tots els municipis que estan de festa, Amer ha decidit mantenir alguns dels seus actes tradicionals. Malauradament han caigut del cartell esdeveniments com la Sardana de l'Alcalde que s'anava celebrant de forma ininterrompuda des de l'any 1949. Entre els actes que es mantenen pel dissabte hi ha "Visca la Festa!", un espectacle infantil de Rikus (plaça de la Vila, 19 h).

La Festa Major de Roses es manté

La ciutat de Roses ha vist com aquests dies s'han cancel·lat les pròximes edicions d'alguns dels actes més emblemàtics de la ciutat, com el carnaval de l'any 2021, però la seva Festa Major ha resistit. Per aquest dissabte d'agost, és interessant fer menció a la visita teatralitzada "Pizaño i les defenses de Roses" a la Ciutadella (21 h) i, a la mateixa hora, al concert de fi de festa amb l'orquestra Metropol a la plaça de Frederic Rahola.

Llívia i el Tractat dels Pirineus

Llívia, 10 h

A la ciutat ceretana de Llívia es podrà gaudir d'una visita guiada que permetrà descobrir el municipi i el Tractat dels Pirineus. La visita s'iniciarà al Museu de Llívia, des d'on els assistents es dirigiran a Gorguja pel camí de Sant Josep observant els diferents rastres fronterers de l'enclavament de Llívia.

Jaumet de Flabiol i les aigües de Sant Hilari, un tastet teatralitzat

Sant Hilari Sacalm, 12 h

El personatge popular Jaume Traveries de Sant Hilari Sacalm, conegut com a Jaumet de Flabiol, recobrarà vida per explicar als assistents com era l'estiueig al municipi a principis del segle XX. A més a més, Jaumet de Flabiol, un dels primers venedors d'aigües de la vila de la Selva, oferirà tastets d'aigües de Sant Hilari als participants.

La Santa Market, un espai on passar la tarda

Santa Cristina d'Aro, 18 h

La Santa Market obre cada dia de 18 h a 01 h amb zona de botigues, restaurants i diferents activitats. A l'agenda d'aquest diumenge hi destaca El Roda contes infantil del Sr. Tonietti (19.30 h), el Monòleg de Borja Nicolau (21 h) i l'actuació del DJ Noah Borrego (23 h).

Amaral actua al Festival de la Porta Ferrada

Sant Feliu de Guíxols, 22.30 h

Hi ha cantants que han marcat a certes generacions. Probablement, una d'aquestes és Amaral amb himnes com "Marta, Sebas, Guille y los demás", "El universo sobre mi", "Sin ti no soy nada" o "Te necesito". Eva Amaral i Juan Aguirre, que han actuat juntament amb artistes com Bob Dylan, oferiran a Sant Feliu de Guíxols un concert en acústic en el qual repassaran de forma íntima els seus grans èxits.