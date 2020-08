10 propostes per passar el dissabte fora de casa a les comarques de Girona.

10 propostes per passar el dissabte fora de casa a les comarques de Girona. DdG

Navarro Vives exhibeix la seva inquietud

Castell d'Aro, d'11 a 13 h i de 18 a 21 h

El Castell de Benedormiens, a Castell d'Aro, acull l'exposició Entre quietud i inquietud de l'artista Navarro Vives (Castelsarrain, França, 1931). La mostra, que es podrà visitar fins al pròxim 27 de setembre, consta d'una quarantena d'olis sobre tela o pastel sobre paper. Aquesta és la tercera exposició d'aquest estiu a l'equipament i forma part del cicle anual d'exposicions al municipi organitzat per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, i que s'estén alhora al parc dels Estanys i a la Masia Bas de Platja d'Aro.

Jazz dels anys 20, 30 i 40 amb Three Cool Cats

Setcases, 19 h

Three Cool Cats és una banda internacional que vol acostar el Jazz dels anys 20, 30 i 40 a tothom. El grup repassarà, a la plaça de l'Ajuntament de Setcases, des del Jazz de Nova Orleans fins als primers Rock'n'rolls, passant per l'era del Swing.

Kebyart, un quartet de saxos en acció

Palamòs, 20.30 h

El quartet de saxos Kebyart Ensemble actuarà al Teatre La Gorga de Palamós. El grup està format per Pere Méndez, saxo soprano; Víctor Serra, saxo alt; Robert Seara, saxo tenor i Daniel Miguel, saxo baríton.

Marta Arran al Festival d'arts escèniques de l'Empordà de Nit

Garrigàs, 21 h

Dissabte tindrà lloc el Festival d'arts escèniques de l'Empordà de Nit (FASTT), que comptarà amb les representacions d'Els dies Mentits de Marta Arran, finalista als premis Maz 2020 i del concert musical Foto de família de Rusó & Ian Sala.

Blaumut en acústic a La Santa Market

Santa Cristina d'Aro, 21.30 h

Blaumut continua la gira 0000 dissabte a l'Unplugged Experience de La Santa Market. La banda de folk hi repassa temes del seu últim disc 0001 en format acústic i repassa els seus èxits d'àlbums anteriors, com Bicicletes o Pa amb oli i sal.

Maria del Mar Bonet estrena el Festival Espurnes

Llagostera, 22h

La mallorquina Maria del Mar Bonet donarà el tret de sortida al Festival Espurnes de Llagostera. La cantant actuarà acompanyada de Borja Penalba per oferir-hi un concert intimista, a guitarra i veu, que farà repàs als seus 50 anys de trajectòria. Autora d'himnes atemporals com "Què volen aquesta gent?" o "Alenar" -peça recentment recuperada per Manel-, la cantant és una de les últimes veus en actiu de la Nova Cançó. El festival seguirà el 26 de setembre amb els concerts d'Obeses i Sotrac i el 18 d'octubre amb l'espectacle l'Herència d'Ovidi, que unirà Cesk Freixas, Pau Alabajos i Mireia Vives i Borja Penalba.

Els Amics de les Arts actuen al Festival Porta Ferrada

Sant Feliu de Guíxols, 22.30 h

El quartet català Els Amics de les Arts tenen programat un concert a l'espai Guíxols Arena dins del marc del Festival Porta Ferrada. Amb la impossibilitat de llançar el seu nou disc "El senyal que esperaves", el grup ha decidit publicar un recull de cançons anomenat "Els dies Més Dolços" que recopila les cançons que varen gravar en un concert emès a Youtube durant el confinament. A causa de l'èxit d'aquesta iniciativa, els Amics de les Arts han decidit crear una gira circumstancial que recordi els inicis de la banda i els seus temes més emblemàtics. El nou disc, "El senyal que esperaves", del qual ja han avançat cinc de les deu cançons, finalment es publicarà el divendres 18 de setembre.

Un viatge a l'època medieval a l'Antic Casino

Castell d'Aro, durant tot el dia

Dissabte i diumenge a l'Antic Casino de Castell d'Aro es podrà gaudir, al llarg del dia, d'un espectacle sensorial sobre l'edat mitjana a partir d'una experiència immersiva que fusiona llum, projeccions audiovisuals i tecnologia ledmapping a càrrec de Lighthink Lab.

El festival de la dansa d'arrel tradicional aposta per una edició Km 0

Les Preses, durant tot el dia

La 38a edició del Festival Ésdansa enguany, a causa de la situació sanitària que viu el país, estarà més repleta que mai d'actuacions d'artistes de la terra. Dissabte hi ha programades fins a vuit actuacions, entre les quals destaquen, a partir de les 20 h, a la plaça Major de les Preses, una doble representació d'Idi Begi amb Proyecto Larrua i un concert de taverna amb Els Tranquils, entre d'altres.

Anem de Festa Major

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana, entre alguns municipis que celebraran la seva Festa Major, hi ha Bordils, Campllong o Campelles, entre d'altres. Adaptades les celebracions a la situació sanitària, el dissabte a Bordils destaca la música en directe a càrrec del grup Coi Els Montgrons (20 h) i a Campllong el concert d'In The Mood Band (22 h).