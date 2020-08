Hi ha tendència a oblidar-la a les antologies de les grans sèries, però House, a banda de saber alternar un arc narratiu molt ampli amb trames més procedimentals, continua sent una de les grans sèries mèdiques de la televisió moderna. Pels seus intèrprets, per descomptat, que sempre van ser el gran al·licient, però també per un final realment rodó que sabia ser coherent (i políticament incorrecte) amb l'evolució dramàtica de la història. Mereix una reivindicació urgent.