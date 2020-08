Nova ruta pel vescomtat de Cabrera

El vescomtat de Cabrera s'estenia fa més de mil anys pels territoris que ara configuren les comarques de la Selva i el Maresme. Aquest llinatge feudal va tenir ramificacions cap a Osona i avui en dia encara té reminiscències i ha deixat un patrimoni visible. Segons expliquen les cròniques, la seva capital va ser Hostalric. Ara aquesta història documentada es pot resseguir en forma de ruta. Dotze municipis de la Selva s'han agrupat per dissenyar la ruta pel vescomtat de Cabrera.

El llegat patrimonial que va deixar aquest vescomtat està integrat actualment per grans cases, ermites, castells i fortificacions.

La ruta que permet descobrir tota aquesta història de l'època feudal inclou els municipis de: Arbúcies, Blanes, Breda, Caldes, Hostalric, Lloret, Maçanet, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu, Sils, Susqueda i Vidreres.

Les cinc rutes conceptuals inclouen respectives senyalitzacions que, pel que fa a Blanes, proposen un recorregut que arrenca precisament des del Palau Vescomtal de Cabrera, a la plaça de l'Església.

Blanes té un gran protagonisme a la ruta i el següent punt és la Font Gòtica del carrer Ample -una de les imatges més icòniques del municipi-, el castell de Sant Joan -situat al punt més alt des d'on es divisa una excel·lent panoràmica- i el Portal de la Verge Maria, l'accés a l'antic recinte emmurallat. El cartell principal de la senyalització amb la ruta de Blanes està instal·lat a la plaça Catalunya.

Els cinc àmbits temàtics que abasten les 37 senyalitzacions repartides a les 12 poblacions selvatanes per on passa la ruta són: la Ruta Militar: Guerra i Política a l'Edat Mitjana; la Ruta Administrativa: El govern d'un territori medieval; la Ruta Religiosa: La dimensió espiritual; la Ruta Comercal: Preparats per als nous temps, i la Ruta Coneixement i Recerca: Descobreix el Vescomtat. Segons s'ha difós des de l'Ajuntament de Blanes s'ha creat una imatge i marca que l'identifiqués, un relat per donar-lo a conèixer i la selecció dels elements patrimonials més destacats que posteriorment s'han senyalitzat i format les rutes d'autodescoberta . Així, qui faci la ruta podrà estar informat en tot moment dels detalls històrics. T

ambé s'està treballant en la construcció del portal web que recollirà tota la informació del projecte i en la producció de diferents recreacions digitals que permetran endinsar-nos i conèixer el vescomtat de Cabrera a través del recurs visual.

Tot plegat fa molt atractiva aquesta ruta de descoberta d'aquest patrimoni cultural i històric que encara perdura. Aquesta ruta serà un nou atractiu turístic i cultural per a totes les poblacions que integren l'itinerari.

A més, des de l'Ajuntament de Blanes s'ha informat també que el projecte no s'atura aquí sinó que s'han fet una sèrie d'obres de restauració del castell de Montsoriu que permetran la creació del Centre d'Interpretació del Vescomtat de Cabrera.

També aquest any hi ha la previsió que comencin les obres d'ampliació del Museu Etnològic del Montseny a Arbúcies, que acollirà el Centre de Divulgació i Investigació de la Batllia de Montsoriu i que tindrà com a objectiu la recerca i divulgació del vescomtat de Cabrera.

Fa uns dies la plaça de l'Església de Blanes, on hi ha els vestigis de l'antic Palau Vescomtat del llinatge dels Cabrera, que actualment allotja l'església Santa Maria i l'Esbarjo Parroquial, va acollir la simbòlica posada en marxa de la ruta.

A l'acte hi van participar els gegantons, que estan inspirats en les figures històriques de Violant de Prades i Bernat Joan de Cabrera, vescomte de Cabrera i comte de Mòdica.