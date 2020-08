Els plans imprescindibles del diumenge a les comarques de Girona.

3, 2, 1! Viatgem a la lluna de la mà de l'Apollo 11

Girona, d'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h

CaixaForum Girona acull fins al 20 de setembre l'exposició "Apollo 11. L'arribada de l'home a la Lluna". El recull de fotografies, maquetes i altres objectes relacionats amb el món de l'astronomia rememora els cinquanta anys que han passat d'ençà que l'home va arribar per primera vegada a l'únic satèl·lit natural de la Terra, la Lluna.

Navarro Vives exhibeix la seva inquietud

Castell d'Aro, d'11 a 13 h i de 18 a 21 h

El Castell de Benedormiens, a Castell d'Aro, acull l'exposició Entre quietud i inquietud de l'artista Navarro Vives (Castelsarrain, França, 1931). La mostra, que es podrà visitar fins al pròxim 27 de setembre, consta d'una quarantena d'olis sobre tela o pastel sobre paper. Aquesta és la tercera exposició d'aquest estiu a l'equipament i forma part del cicle anual d'exposicions al municipi organitzat per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró, i que s'estén alhora al parc dels Estanys i a la Masia Bas de Platja d'Aro.

Mireia Vilalta actua al Festival de Guitarra Girona - Costa Brava

Llançà, 20 h

La gironina Mireia Vilalta, autora del disc "Apnea" i de cançons com "Sons i paraules" amb presència a la sèrie popular juvenil Merlí, deleitarà, guitarra en mà, als presents a la Casa de Cultura de Llançà. El concert s'emmarca dins de la 17a edició del Festival de Guitarra Girona - Costa Brava.

Judit Neddermann a SOM de Mar

Lloret de Mar, 22 h

Els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar acolliran el Festival SOM de Mar, on diumenge la cantautora barcelonina Judit Nedderman oferirà un concert on repassarà els èxits dels seus últims àlbums i presentarà noves peces. Durant la seva trajectòria ha publicat cançons com "Mireia", ha compartit escenari amb artistes com Txarango, Gossos o Joan Manuel Serrat i ha col·laborat en un disc amb Alejandro Sanz.

Un viatge a l'època medieval a l'Antic Casino

Castell d'Aro, durant tot el dia

A l'Antic Casino de Castell d'Aro es podrà gaudir, al llarg del dia, d'un espectacle sensorial sobre l'edat mitjana a partir d'una experiència immersiva que fusiona llum, projeccions audiovisuals i tecnologia ledmapping a càrrec de Lighthink Lab.

El festival de la dansa d'arrel tradicional aposta per una edició km 0

Les Preses, durant tot el dia

La 38a edició del Festival Ésdansa enguany, a causa de la situació sanitària que viu el país, estarà més repleta que mai d'actuacions d'artistes de la terra. Dissabte hi ha programades fins a quatre actuacions, entre les quals destaca El Bagul de la Música Tradicional amb el Duet Daura a la Plaça Major de les Preses (12 h).

Anem de Festa Major

Durant tot el dia

Aquest cap de setmana, entre alguns municipis que celebren la seva Festa Major hi ha Bordils, Campllong o Campelles, entre d'altres. Adaptades les celebracions a la situació sanitària, el dissabte a Campllong destaca el concert amb l'Orquestra Selvatana (20 h) i a Bordils l'espectacle final "Deliris" a càrrec de Marcel Toms de la companyia Cascai Teatre (20.30 h).