Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Maria del Mar Bonet estrena el Festival Espurnes de Llagostera

Dissabte 22, 22h

Dissabte a la nit la mallorquina Maria del Mar Bonet donarà el tret de sortida al Festival Espurnes de Llagostera amb un concert que ja ha penjat el cartell d'entrades exhaurides. La cantant actuarà acompanyada de Borja Penalba per oferir-hi un concert intimista, a guitarra i veu, que farà repàs als seus 50 anys de trajectòria. Autora d'himnes atemporals com Què volen aquesta gent? o Alenar -peça recentment recuperada per Manel-, la cantant és una de les últimes veus en actiu de la Nova Cançó. El festival seguirà el 26 de setembre amb els concerts d'Obeses i Sotrac i el 18 d'octubre amb l'espectacle l'Herència d'Ovidi, que unirà Cesk Freixas, Pau Alabajos i Mireia Vives i Borja Penalba.

Jazz amb Three Cool Cats a la Plaça de l'Ajuntament de Setcases

Dissabte 22, 19 h

Three Cool Cats és una banda internacional que vol acostar el Jazz dels anys 20, 30 i 40 a tothom. El grup repassarà des del Jazz de Nova Orleans fins als primers Rock'n'rolls, passant l'era del Swing.

El quartet Kebyart, al Teatre La Gorga de Palamós

Dissabte 22, 20.30 h

El quartet de saxos Kebyart Ensemble, format per Pere Méndez, saxo soprano; Víctor Serra, saxo alt; Robert Seara, saxo tenor i Daniel Miguel, saxo baríton seran a Palamós, programats per les Joventuts Musicals.

Marta Arran, al FASTT, al Mas Gironí de Garrigàs

Dissabte 22, 21 h

Dissabte tindrà lloc el FASTT (Festival d'arts escèniques de l'Empordà) de Nit, que comptarà amb les representacions d'Els dies Mentits de Marta Arran, finalista als premis Maz 2020 i del concert musical Foto de família de Rusó & Ian Sala.

Un viatge a l'època medieval a l'Antic Casino de Castell d'Aro

Dissabte 22 i Diumenge 23, durant tot el dia

Dissabte i diumenge a l'Antic Casino de Castell d'Aro es podrà gaudir d'un espectacle sensorial sobre l'edat mitjana a partir d'una experiència immersiva que fusiona llum, projeccions audiovisuals i tecnologia ledmapping a càrrec de Lighthink Lab.

Blaumut en acústic a La Santa Market de Santa Cristina d'Aro

Dissabte 22, 21.30 h

Blaumut continua la gira 0000 dissabte a l'Unplugged Experience de La Santa Market. La banda de folk hi repassa temes del seu últim disc 0001 en format acústic i repassa els seus èxits d'àlbums anteriors, com Bicicletes o Pa amb oli i sal.