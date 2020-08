10 propostes per passar un bon dissabte fora de casa.

El Teatre Amateur demana pas

Girona, tot el dia

Defugint de la rutina, la comoditat i amb la màxima que el teatre és ben viu, la 20a edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) presenta fins a 12 espectacles diferents aquest dissabte. El pati de la Casa de Cultura, la sala La Planeta, el Centre Cultural La Mercè, el Teatre Municipal de Girona i el Pati de les Magnòlies seran els diversos espais que acolliran les obres de la jornada. Sol Solet amb la representació "Un Grapat de contes" obrirà el dia a les 10.45 h del matí al pati de la Casa de Cultura i les Nits de Cabaret, en el mateix espai, el tancaran amb un espectacle que començarà a les 01 h de la matinada.

La cornamusa omplirà de música els carrers de la capital de la Garrotxa

Olot, tot el dia

La 29a edició del Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot farà sonar les gaites amb força. Entre els actes del dia que permetran gaudir d'actuacions realitzades amb aquest instrument musical hi haurà fins a quatre concerts, en diferents espais i horaris, i el ball de la Cabreta a la plaça de Braus.

L'art de l'engany i els falsos verdaders tenen els dies comptats al Museu d'Art

Girona, de 10 h a 19 h

Quan un museu, i especialment un museu d'art, descobreix que conserva i exhibeix obres falses, és un daltabaix. Per això, quan el 2016 es va poder certificar que el Museu d'Art de Girona havia adquirit sis anys abans tres obres falses atribuïdes al pintor renaixentista Pere Mates, va ser una sotragada. Amb aquesta mala experiència, el museu gironí exposa fins al 13 de setembre "Falsos verdaders. L'art de l'engany". L'exposició vol explicar una història de falsificacions, acarant obres falses amb altres de verdaderes. Però també vol anar una mica més enllà, i a banda de mostrar els resultats dels estudis, especialment de les analítiques, que han permès assegurar la falsedat d'unes taules i l'autenticitat de les altres, s'ha volgut fer una reflexió més àmplia sobre el sòrdid món de les falsificacions i dels falsificadors d'art.

Un misteri al Centre d'Art Contemporani

Girona, d'11 h a 14 h i de 17 h a 19 h

Al llarg del dia es podrà visitar l'exposició "Un ingano tira l'altro" d'Anna Vilamú i Albert Gironès. Els dos artistes catalans presenten el projecte que van desenvolupar l'any 2019 durant la seva estada a la residència italiana Rad'Art Project de San Romano. En el Centre d'Art Contemporani, els assistents es trobaran davant d'un misteri succeït en un poble de 147 habitants. Allà, observaran la construcció d'imaginaris possibles al voltant del que no es coneix, en un entorn, per tant, que afavoreix a l'especulació.

L'art del te a la Fundació Lluís Coromina - Espai EatArt

Banyoles, d'11.30 h a 14 h i de 16.30 h a 20.30 h

Fins al dilluns 31 d'agost, encara es té temps de visitar l'exposició "Fusió. L'art del te" de l'artista Carles Bros. La mostra, formada per obres pictòriques creades amb te i tinta xinesa, entre altres, està dedicada a les cerimònies xineses de te a les quals Bros ha assistit durant els seus viatges a la Xina. Mentre s'observen els quadres, minimalistes a partir d'una filosofia zen, els assistents podran gaudir de música tradicional japonesa i d'una cerimònia del te amb degustació.

Nits d'Acústica a la ciutat de Dalí

Figueres, al vespre

El Festival Acústica, actualment reinventat sota el nom de Les Nits d'Acústica, ha programat fins a 14 concerts en diferents espais de Figueres des del dijous 27 i fins al dissabte 29. La meitat d'aquests espectacles ja han pogut penjar el cartell de complet, quedant només entrades disponibles, per exemple, per Ferran Palau + Maria Jaume (20.30 h) i Joan Miquel Oliver (00 h). El Claustre Ramon Muntaner serà l'encarregat d'allotjar les dues actuacions que encara tenen entrades disponibles per aquest dissabte 29 d'agost.

Duo NIHZ, jazz amb entrades 2x1

Palamós, 20 h

La 17a edició del Festival de Guitarra Girona - Costa Brava presenta al Teatre La Gorga de Palamós al Duo NIHZ. Per aquest concert del grup, habitual durant quatre anys al Sunset Jazz Club de Girona, el Club del Subscriptor del Diari de Girona t'ofereix entrades 2x1.

Pep Sala actuarà al Musicant Campllong

Campllong, 21.30 h

Pep Sala, creador d'algunes de les cançons més recordades del pop català, estarà present al Pavelló Esportiu de Campllong amb el seu espectacle en acústic i íntim anomenat "Bàsic". El vigatà, acompanyat per Joan Antonella a la guitarra i la veu, interpretarà els temes més clàssics de Sau i la Banda del Bar, així com algunes peces de la seva trajectòria en solitari.

Mikel Erentxun serà de mar

Lloret de Mar, 22 h

El festival de SOM de mar presenta en els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar a l'exlíder de Duncan Dhu: Mikel Erentxun. Erentxun, nascut a Veneçuela, però instal·lat a Sant Sebastià, protagonitzarà la penúltima actuació del festival.

Kozama, el nou grup dels Hora de Joglar, a La Mirona

Salt, 22 h

La Mirona de Salt porta al seu escenari al grup Kozama. Kozama va néixer de la banda garrotxina Hora de Joglar, un grup amb sis anys de carrera i dos discos, on ara se sumen nous components a la formació. Mantenint l'esperit festiu de la banda anterior, amb la qual participaren en festivals, sales i festes majors d'arreu de Catalunya, Kozama aposta per sonoritats me?s urbanes i electro?niques, combinant energia amb hip hop, soul i electro?nica.