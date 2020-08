Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a les comarques de Girona.

El Teatre Amateur demana pas a la ciutat de Girona

Dissabte 29

Defugint de la rutina, la comoditat i amb la màxima que el teatre és ben viu, la 20a edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) presenta fins a 12 espectacles diferents aquest dissabte. El pati de la Casa de Cultura, la sala La Planeta, el Centre Cultural La Mercè, el Teatre Municipal de Girona i el Pati de les Magnòlies seran els diversos espais que acolliran les obres de la jornada. Sol Solet amb la representació "Un Grapat de contes" obrirà el dia a les 10.45 h al pati de la Casa de Cultura i les Nits de Cabaret, en el mateix espai, el tancaran amb un espectacle que començarà a les 01 h de la matinada.

La cornamusa omplirà de música els carrers d'Olot

Dissabte 29

La 29a edició del Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot farà sonar les gaites amb força. Entre els actes del dia que permetran gaudir d'actuacions realitzades amb aquest instrument musical hi haurà fins a quatre concerts, en diferents espais i horaris, i el ball de la Cabreta a la plaça de Braus.

Pep Sala actuarà a Campllong

Dissabte 29

Pep Sala, creador d'algunes de les cançons més recordades del pop català, estarà present al Pavelló Esportiu de Campllong (21.30 h) amb el seu espectacle en acústic i íntim anomenat "Bàsic". El vigatà, acompanyat per Joan Antonella a la guitarra i la veu, interpretarà els temes més clàssics de Sau i la Banda del Bar, així com algunes peces de la seva trajectòria en solitari.

Nits d'Acústica a Figueres

Dissabte 29

El Festival Acústica, actualment reinventat sota el nom de Les Nits d'Acústica, ha programat fins a 14 concerts en diferents espais de Figueres des del dijous 27 i fins al dissabte 29. La meitat d'aquests espectacles ja han pogut penjar el cartell de complet, quedant només entrades disponibles, per exemple, per Ferran Palau + Maria Jaume (20.30 h) i Joan Miquel Oliver (00 h). El Claustre Ramon Muntaner serà l'encarregat d'allotjar les dues actuacions que encara tenen entrades disponibles per aquest dissabte 29 d'agost.

Duo NIHZ porten el seu jazz a Palamós

Dissabte 29

La 17a edició del Festival de Guitarra Girona - Costa Brava presenta al Teatre La Gorga de Palamós al Duo NIHZ (20 h). Per aquest concert del grup, habitual durant quatre anys al Sunset Jazz Club de Girona, el Club del Subscriptor del Diari de Girona t'ofereix entrades 2x1.

Kozama, el nou grup dels Hora de Joglar, en directe a Salt

Dissabte 29

La Mirona de Salt porta al seu escenari al grup Kozama (22 h). Kozama va néixer de la banda garrotxina Hora de Joglar, un grup amb sis anys de carrera i dos discos, on ara se sumen nous components a la formació. Mantenint l'esperit festiu de la banda anterior, amb la qual participaren en festivals, sales i festes majors d'arreu de Catalunya, Kozama aposta per sonoritats me?s urbanes i electro?niques, combinant energia amb hip hop, soul i electro?nica.

Un misteri al Centre d'Art Contemporani de Girona

Dissabte 29 i diumenge 30

El dissabte, d'11 h a 14 h i de 17 h a 19 h, i el diumenge, d'11 a 14 h, es podrà visitar l'exposició "Un ingano tira l'altro" d'Anna Vilamú i Albert Gironès. Els dos artistes catalans presenten el projecte que van desenvolupar l'any 2019 durant la seva estada a la residència italiana Rad'Art Project de San Romano. En el Centre d'Art Contemporani, els assistents es trobaran davant d'un misteri succeït en un poble de 147 habitants. Allà, observaran la construcció d'imaginaris possibles al voltant del que no es coneix, en un entorn, per tant, que afavoreix a l'especulació.

Pare Abat, hi ha pelegrins a Gerunda

Diumenge 30

El monestir de Sant Pere de Galligants viurà dues visites teatralitzades que permetran fer un recorregut històric pel convent romànic gironí. Anomenades "Un passeig per la història de Sant Pere de Galligants", pretendran mostrar de forma entretinguda i divertida la vida i la quotidianitat dels monjos del monestir, així com de la gent del segle XII. Una representació es realitzarà a les 10.30 h amb castellà i l'altre a les 12 h amb català.

José Mercé de Jerez a Lloret de Mar

Diumenge 30

El festival de SOM de mar presenta en els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar al "cantaor" de Jerez José Mercé. Després de quatre anys de silenci, el músic estrena nou disc que es compon amb deu clàssics de la música popular de tots els temps interpretats amb altres artistes com, per exemple, Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Joaquín Sabina.