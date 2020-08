Experiments mortals

L'univers de la saga cinematogràfica dedicada als X-Men s'ha formulat i reformulat tantes vegades que costa d'entendre on som i amb qui. El cas de Los nuevos mutantes, a més, és ben estrany, perquè la pel·lícula estava en plena fase de postproducció quan Marvel va recuperar els drets dels personatges i va decidir fer un reboot de totes les seves franquícies. El film, que en un primer moment s'havia rodat i muntat com si fos de terror, es va refer de dalt a baix, s'hi van introduir i eliminar personatges i es va reorientar la trama cap a l'acció més convencional. Però ni així entrava als calendaris d'estrena, i fins i tot va córrer el rumor que acabaria a qualsevol plataforma. Però finalment s'ha estrenat als cinemes amb una durada inferior a la que és habitual en aquest tipus de productes (98 minuts) i la sensació que no és ni serà mai la pel·lícula que van planificar els seus responsables. En total, han passat més de dos anys des de la data d'estrena inicialment prevista, el 13 d'abril de 2018. Segurament tampoc hi ha ajudat gens que la darrera aventura dels X-Men, Fénix Oscura, ha estat una patacada comercial més que merescuda.

Coescrita i dirigida per Josh Boone, autor de l'adaptació cinematogràfica de Bajo la misma estrella, Los nuevos mutantes se centra en cinc joves que estan tancats en unes enigmàtiques instal·lacions del Govern, on els fan proves per avaluar l'abast de les mutacions que els donen poders especials. No triguen a adonar-se que no només no els pensen deixar sortir, sinó que els volen sotmetre a uns terrorífics experiments per convertir-los en armes de destrucció massiva. Els cinc joves hauran d'aprendre a treballar plegats si volen fugir del lloc i tenir el més semblant a una vida normal.

A banda dels moments que denoten que això havia de ser una (bona) pel·lícula de terror, el més interessant del film és el seu repartiment, encapçalat per Anya Taylor-Joy (l'esplèndida protagonista de Múltiple), Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga, Alice Braga, Adam Beach, Happy Anderson i el cantant Marilyn Manson. També destaca per la banda sonora de Mark Snow, en el que suposa el retorn a primera línia del magnífic compositor de la sèrie Expediente X.