El Gironès, terra de passeig

«No és el mateix mirar que veure». Sota aquesta premisa des de www.turismegirones.cat se'ns convida a descobrir la comarca del Gioronès ja sigui fent rutes a peu, caminant o en bicicleta. Les opcions són diverses i adaptades a tot tipus de públic. Les rutes permeten descobrir un gran entorn i un important patrimoni natural i cultural que hi ha en diferents indrets del Gironès. Algunes de les rutes també es poden fer acompanyats per guies de natura del Gironès.

A la web trobarem tota mena de detalls de les diferent rutes que podem fer passejant o damunt d'una bicicleta. En aquest sentit, es convida a tothom a descobrir aquests tresors naturals que sovint ens passen desapercebuts en el nostre dia a dia i els tenim aquí mateix, al costat de casa. «De l'espai rural i verd més intens dels pobles a la bellesa de la ciutat de Girona, que respira cultura a cada racó, la comarca del Gironès us proposa descobrir el territori tot passejant a peu o en bicicleta. Aprofiteu, doncs, un espai singular que apropa el món rural al món urbà, tot passejant per les rutes que us oferim, la majoria de les quals són fàcils i aptes per a turisme familiar».

En aquests itinearis trobarem també masies, hotels rurals, familiars, urbans, càmpings o cases de colònies per si volem fer una estada diferent. El missatge que ens donen els promotors de les rutes és molt clar: gaudir d'un entorn magnífic i disfrutar de la qualitat de vida que això representa. «Avui dia, la qualitat de vida ja no significa tenir moltes coses, sinó satisfer vivències a partir del temps lliure. Per tant, si en disposeu, només volem dir-vos benvinguts al Gironès, benvinguts a casa vostra, on passejar vol dir descobrir, sentir, emocionar-se, aprendre, conèixer, escoltar, viure, compartir, observar, relaxar-se, somriure, recordar, gaudir i somiar...».

La guia és molt concreta i detalla totes les rutes tant a peu com en bicbicleta. Fins i tot hi ha les coordenades molt detallades, el lloc de sortida i arribada i la distància que té cada itinerari.

L'índex i les possibilitats que tenim som moltes. Per exemple, de manera fàcil i sense gaire esforç ens podem endinsar en la vall de SantDaniel, el gran entorn natural de la capital o bé pujar fins al castell de Sant Miquel i contemplar la bona panoràmica de la comarca. Podem descobrir igualment la capçalera de l'Onyar, el riu per excel·lència de la comarca, o bé visitar el volcà de la Crosa. El seu cràter, amb els seus 1.250 metres de diàmetre, és el més gran de la península Ibèrica segons s'explica a la fitxa dedicada als paisatges rurals i volcànics.

Hi ha també l'opció de fer una ruta urbana pel parc de la Devesa i les hortes o bé resseguir el camí del calvari a les Pedreres. Si volem descobrir l'entorn de la capital podem fer la ruta dels masos del pla de l'Onyar, el congost i la muntanya de Sant Julià, Sant Cristòfol del Bosc a Llambilles, el puig de les Cadiretes o una ruta per les Gavarres. Tot plegat per un entorn natural d'accessibilitat molt fàcil.

I si el que volem és fer una ruta en bicicleta, especialment en BTT, una especialitat que té molts adeptes, la comarca del Gironès és un terreny ideal. La guia, en aquest sentit, ens planteja una ruta per Sant Grau o resseguir el pla de Cartellà.