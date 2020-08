Els plans imprescindibles del diumenge a les comarques de Girona.

L'art de l'engany i els falsos verdaders tenen els dies comptats

Girona, de 10 h a 19 h

Quan un museu, i especialment un museu d'art, descobreix que conserva i exhibeix obres falses, és un daltabaix. Per això, quan el 2016 es va poder certificar que el Museu d'Art de Girona havia adquirit sis anys abans tres obres falses atribuïdes al pintor renaixentista Pere Mates, va ser una sotragada. Amb aquesta mala experiència, el museu gironí exposa fins al 13 de setembre "Falsos verdaders. L'art de l'engany". L'exposició vol explicar una història de falsificacions, acarant obres falses amb altres de verdaderes. Però també vol anar una mica més enllà, i a banda de mostrar els resultats dels estudis, especialment de les analítiques, que han permès assegurar la falsedat d'unes taules i l'autenticitat de les altres, s'ha volgut fer una reflexió més àmplia sobre el sòrdid món de les falsificacions i dels falsificadors d'art.

Coneix els Països Catalans i la seva gent de la mà de l'Ernest Costa

Banyoles, de 10.30 h a 14 h

Al Museu Darder de Banyoles s'exposa la figura d'Ernest Costa tal com és ell: incansable, tenaç, inquiet, rigorós, humil i enamorat de Catalunya. Trepitjant a fons els Països Catalans, el bescanoní no ha descansat mai fent fotografies, però també redactant articles publicats a diferents llibres i revistes. A la mostra "Ernest Costa, notari del territori", s'hi podran observar un recull de fotografies i objectes curiosos i emotius per a ell mentre rememora històries viscudes.

Pare Abat, hi ha pelegrins a Gerunda

Girona, 10.30 h i 12 h

El monestir de Sant Pere de Galligants viurà dues visites teatralitzades que permetran fer un recorregut històric pel convent romànic gironí. Anomenades "Un passeig per la història de Sant Pere de Galligants", pretendran mostrar de forma entretinguda i divertida la vida i la quotidianitat dels monjos del monestir, així com de la gent del segle XII. Una representació es realitzarà a les 10.30 h amb castellà i l'altre a les 12 h amb català.

El cos humà vist a través de l'art

Olot, d'11 h a 14 h i de 17 h a 20 h

Explorant el cos humà com a fil argumental, el Museu de la Garrotxa d'Olot presenta "Sèire" i "Isohipsa", dos projectes fotogràfics de Xevi Moliner en una única exposició. A "Sèire", s'hi podrà observar la bellesa del cos en relació amb diferents objectes on asseure's, en canvi, a "Isohipa", s'exploraran les corbes del cos humà com a identitat individual de cada persona.

Un misteri al Centre d'Art Contemporani

Girona, d'11 h a 14 h

En el Centre d'Art Contemporani de Girona es podrà visitar l'exposició "Un ingano tira l'altro" d'Anna Vilamú i Albert Gironès. Els dos artistes catalans presenten el projecte que van desenvolupar l'any 2019 durant la seva estada a la residència italiana Rad'Art Project de San Romano. Els assistents a la mostra es trobaran davant d'un misteri succeït en un poble de 147 habitants. Allà, observaran la construcció d'imaginaris possibles al voltant del que no es coneix, en un entorn, per tant, que afavoreix a l'especulació.

Una marató musical a benefici d'un orfenat d'Uganda

Empuriabrava, 18 h

Més d'una vintena d'artistes s'uniran aquest diumenge en la cloenda del Festival MusiC Estiu de Castelló d'Empúries-Empuriabrava per protagonitzar una marató solidària a benefici de l'associació empordanesa We Love Uganda i dels nens d'un orfenat d'Uganda. La trobada es durà a terme a la platja d'Empuriabrava. La marató musical s'intercalarà amb el sorteig de diferents premis i una performance en directe que serà sortejada al final de l'esdeveniment. Els assistents han de reservar entrada i fer una aportació de 2 euros anant al concert.

José Mercé reapareix després de quatre anys de silenci

Lloret de Mar, 22 h

El festival de SOM de mar presenta en els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar al "cantaor" de Jerez José Mercé. Després de quatre anys de silenci, el músic estrena nou disc que es compon amb deu clàssics de la música popular de tots els temps interpretats amb altres artistes com, per exemple, Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Joaquín Sabina.