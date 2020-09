El gran bosc de sequoies que amaga les Guilleries

Espinelves no és únicament terra d'avets. Ho és també de grans sequoies i arbres monumentals que s'amaguen en un record anomenat Mas Joan i que és un autèntic jardí i bosc de gran importància natural. Es tracta d'un indret únic que només de posar-hi els peus ens obliga a mirar cap amunt per admirar la majestuositat dels exemplars que hi ha plantats.

De ben segur que, quan a principis de segle, el botànic local Marià Masferrer Rierola va començar a plantar els arbres poc es podia imaginar com de majestuosa es convertiria aquesta parcel·la de terreny situada a Espinelves. Masferrer era un naturalista com pocs en aquella època i fruit dels seus viatges per tot el món va néixer aquest bosc. Aquelles llavors que va plantar s'han convertit ara en un paratge natural amb més d'una trentena d'espècies diferents d'arbres ja centenaris. Masferrer (1856-1923) era un home totalment avançat en aquells anys i a banda de botànic va ser un important taxidermista d'ocells, va estudiar medicina però sense arribar a exercir, va fer de fotògraf, va estudiar crustacis, minerals, plantes... en definitiva, tot un personatge que va deixar un gran llegat de la natura. Ara els seus hereus continuen mantenint i tenint cura del bosc i de tots els arbres.

Aquest bosc es pot recórrer a peu en un itinerari que no dura més de 45 minuts. Les persones queden realment diminutes al costat de les alçàries que tenen aquests arbres. La visita a l'Arborètum del Mas Joan es pot fer de dilluns a diumenge a partir de les 10 del matí i el preu és de 5 euros per persona mentre que els menors de 8 anys tenen l'entrada gratuïta.

Només d'entrar, al costat de la masia del segle XII, ja ens rep l'avet de Masjoan, un exemplar únic. Aquest avet va sorgir per la barreja espontània entre els avets blancs i els pinsaps que el 1950 es conreaven a la finca. D'aquí va sorgir aquesta nova espècie.

A poc a poc ens anem endinsant cap al bosc i amb l'ajuda d'un mapa o d'una audioguia podem conèixer les característiques d'exemplars com ara el cedre blanc, el cedre del Líban, l'avet roig, l'avet Douglas, el pi d'Oregon, el roure, el til·ler o un cedre híbrid, entre molts altres. La passejada ens obligarà sovint a anar amb el cap enlaire per poder admirar fins on arriben aquests arbres. A vegades fins i tot es fa difícil seguir amb la mirada i veure on l'arriba la seva copa.

L'estrella, però, és la gran sequoia gegant. Segons ens expliquen des del Mas Joan la sequoia gegant de Califòrnia ( Sequoiadendron Giganteum) és l'organisme vegetal amb més volum del planeta. «Poden arribar a altures de més de 100 metres d'alçària, a uns diàmetres de més d'11 metres i a uns 3.200 anys. Actualment l'exemplar més gran del món és una sequoia gegant ubicada a Califòrnia anomenada General Sherman, que mesura 83,8 metres d'alçària, 11 metres de diàmetre, té 2.200 anys i un volum de 1.486 metres cúbics». A Espinelves, a banda d'alguns arbres, declarats com a patrimoni natural per la Generalitat de Catalunya, trobarem una sequoia gegant a la meitat del nostre recorregut a peu.

Mas Joan, a banda de l'itinerari pel bosc, també ofereix altres activitats com casaments, banys de bosc, vivers o la recerca del tió. Algunes activitats, com per exemple abraçar un arbre, ara han quedat limitades per culpa del coronavirus però es manté l'itinerari que és del tot recomanable i es pot fer en qualsevol època de l'any.