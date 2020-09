Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Torna la Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà

Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6

La Fira del Circ al carrer comença avui la seva XXV edició a la Bisbal d'Empordà. Serà una edició diferent, ja que per adaptar-se a les recomanacions derivades de la situació sanitària, l'aforament serà limitat i es controlarà l'accés. Tot i això, les perspectives són bones, i la fira, que comptarà amb un total de 25 espectacles d'una vinetna de companyies repartits en tres dies, està a prop de penjar el cartell de «sold out». Els espectacles es duran a terme entre set escenaris del municipi tan diversos com la plaça del Castell, el Parc Infantil 8 de Març, el Terracotta Museu, l'Escola Joan de Margaris o l'Escola Mas Clarà. Enguany no es podrà celebrar el Firabar a causa de la covid.

Yerma, de García Lorca a la Sala La Planeta de Girona

Dissabte 5 i diumenge 6

L'obra, basada en lobra de Federico García Lorca relata la relació entre Yerma i el seu marit, que es va corcant a poc a poc perquè, malgrat desitjar-ho amb delit, ella no aconsegueix quedar-se embarassada i la tristor l'ofega.

Roger Mas als Concerts de Tornada de Bordils

Divendres 4

Roger Mas, un dels tòtems més indiscutits i admirats de casa nostra tancarà la quarta edició dels Concerts de Tornada. Hi arribarà en format solitari amb un concert únic, que comptarà amb un format intimista.

Maribel anima la Festa Major de Sarrià de Ter

Divendres 4

Sarrià de Ter celebrarà les barraques «nit de sarrianents» amb el ritme de les bandes locals Orquestra Maribel i Biflats, que animaran la nit a la plaça dels Gegants. A causa de la situació sanitària, l'aforament serà limitat i caldrà inscripció prèvia per assistir a través de l'aplicatiu de la Festa Major.

«Viu» de Cris Juanico a La Mirona de Salt

Divendres 4

Cris Juanico arriba a la Mirona en un concert de la gira Salpols de presentació del seu nou disc VIU que planeja pels contorns de Menorca i tan prest contempla la mar propera i alhora immesa i oberta (sal) com ens apropa al terra endins de l'illa més personal (pols).

Banda Neón tancarà la Festa Major de l'Escala

Diumenge 6

La Festa Major més diferent de l'Escala arriba diumenge a la seva fi amb el concert del grup de versions Banda Neón, que també es podrà seguir en directe per Canal 10 Empordà. El darrer dia de festa també oferirà l'espectacle familiar de circ el Sr. de les Baldufes o l'emissió del reportatge de l'espectacle pirotècnic de les festes 2019.