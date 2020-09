Set idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Torna la XXV fira del circ al carrer de La Bisbal d'Empordà

Durant tot el dia

La Fira del Circ al carrer comença avui la seva XXV edició a La Bisbal d'Empordà. Serà una edició diferent, ja que per adaptar-se a les recomanacions derivades de la situació sanitària, l'aforament serà limitat i es controlarà l'accés. Tot i això, les perspectives són bones, i la fira, que comptarà amb un total de 25 espectacles d'una vintena de companyies repartits en tres dies, està a prop de penjar el cartell de «sold out». Els espectacles es duran a terme entre set escenaris del municipi tan diversos com la plaça del Castell, el Parc Infantil 8 de Març, el Terracotta Museu, l'Escola Joan de Margaris o l'Escola Mas Clarà. Enguany no es podrà celebrar el Firabar a causa de la covid.

Cap de setmana d'esport i família a Sant Pere Pescador

Durant tot el dia

El penúltim cap de setmana de vacances escolars és perfecte per a passar-lo en família i practicant esport, per això, Sant Pere Pescador proposa uns dies d'activitats esportives per fer amb tota la família. Des de bicicletades a sortides en kayak o excursions prop del riu Fluvià, és una oportunitat perfecta per gaudir en família dels últims dies de vacances.

L'Orquestra Maribel anima aquest divendres la Festa Major de Sarrià de Ter

Durant tot el dia

Sarrià de Ter celebrarà les barraques «nit de sarrianents» amb el ritme de les bandes locals Orquestra Maribel i Biflats, que animaran la nit a la plaça dels Gegants. A causa de la situació sanitària, l'aforament serà limitat i les caldrà inscripció prèvia per assistir a través de l'aplicatiu de la Festa Major. Joan Masdeu, President Xai, Reagge per Xics, Gertrudis i l'Orquestra Meravella també actuaran a diferents espais del municipi per la festa major, a més de diverses activitats per petits i grans.

Banda Neón tanca la Festa Major de l'Escala

Durant tot el dia

La Festa Major més diferent de l'Escala arriba diumenge a la seva fi amb el concert del grup de versions Banda Neón, que també es podrà seguir en directe per Canal 10 Empordà. El darrer dia de festa també oferirà l'espectacle familiar de circ el Sr. de les Baldufes o l'emissió del reportatge de l'espectacle pirotècnic de les festes 2019. Divendres es podran viure diferents activitats com sessions d'escape room o l'espectacle «somnis de sorra» a la plaça Catalunya. Dissabte, és el torn de les Havaneres amb Neus Mar i l'espectacle de màgia del Mag Txema.

Els museus gironins celebren el Dia Internacional de l'Art

Durant tot el dia

Museus, centres d'art i equipaments culturals d'arreu de les comarques gironines celebren durant tot el cap de setmana activitats relacionades amb el Dia Internacional de l'Art, que es va haver d'ajornar pel coronavirus. El Museu d'Art de Girona, el de la Garrotxa, el de la Mediterrània d'Olot, el Museu de l'Empordà o els de la Fundació Vila Casas a Palafrugell i Torroella de Montgrí són alguns dels espais que oferiran activitats per l'efemèride.

Yerma, de García Lorca a la Sala la Planeta de Girona

20.30 h

L'obra, basada en l'obra de Federico García Lorca relata la relació entre Yerma i el seu marit, que es va corcant a poc a poc perquè, malgrat desitjar-ho amb delit, ella no aconsegueix quedar-se embarassada i la tristor l'ofega.

Orquestra Di-Versiones en sessió doble al Collet de Sant Antoni de Calonge

19.30 i 23.30 h

Els forts aiguats del cap de setmana passat van obligar a suspendre els concerts de l'Orquestra Di-Versiones amb motiu de la Festa Major de Sant Antoni, i es van decidir traslladar-los a aquest dissabte. Al paratge del Collet, al municipi costaner, hi haurà doble actuació de l'exitosa banda calongina, amb un primer passi a 2/4 de 8 del vespre, i un altre a 2/4 de 12 de la nit. Entremig, actuarà la també banda local de versions Trinomi de barret.