Superherois malvats

he Boys és d'aquelles sèries que semblava dirigida a un públic molt concret (el còmic en què és basa és una visió molt bandarra de l'univers dels superherois) i va acabar erigint-se en un fenomen més transversal del que s'esperava. Això és perquè aquesta magnífica sèrie d'Amazon Prime Video no es limitava a voler ser un torpede als clixés del gènere, sinó que aprofitava l'avinentesa per reflexionar amb acidesa sobre la tendència general a crear mites sense fer preguntes, a les incoherències d'una indústria que aprofita qualsevol excusa per fiscalitzar els referents pop i, també una crítica molt punyent a les relacions tòxiques i les seves devastadores conseqüències. El punt de partida no podia ser, en aquest sentit, més explícit: els seus protagonistes són un grup d'humans que es conjuren per demostrar al món que l'equip de superherois que assegura voler salvar el món és en realitat una banda de criminals de doble cara que abusa dels seus superpoders a la primera de canvi. L'estil escollit no pot ser més eloqüent, perquè al costat dels seus gags plens de mala llet (el del dofí, per morir-se directament de riure) hi ha moments que desarmen per la seva intensitat i violència. Enmig de tot això, un personatge extraordinari, Homelander, que fa que no et miris els superherois de la mateixa manera.

De la segona temporada que s'estrena avui ha transcendit poc del seu arc argumental, més enllà que reprèn la història exactament en el punt que la deixava la primera (sense fer spòilers, amb un dels personatges descobrint que el seu gran trauma era un engany) i que afegeix personatges tan prometedors com Stormfront (interpretat per Aya Cash, la protagonista de la sèrie You're the Worst). Veient els clips que Amazon ha anat penjant a les xarxes, queda clar que aquesta entrega vol fer bona la màxima que una seqüela es basa en el més i millor, fent conviure uns sofisticats efectes visuals amb aquell to irreverent que marca la sèrie de bon principi. El repartiment recupera tots els supervivents de la primera temporada i està encapçalat per Karl Urban, Antony Starr, Jack Quaid (el fill de Meg Ryan i Dennis Quaid és qui més ha sabut aprofitar l'èxit de la sèrie per saltar a la fama), Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Laz Alonso, Jennifer Esposito, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell i el veterà Giancarlo Esposito. És tanta la fe que Amazon té en el producte (es demostra, per exemple, en com l'ha convertit en part indissoluble de la seva marca des de l'any passat) que ja s'ha anunciat que hi haurà tercera temporada. L'únic que pot passar, però, és que aquesta segona ens deixi amb ganes de molt més i la pandèmia impedeixi complir amb el calendari de rodatge que permetria estrenar la seva continuació quan toca.