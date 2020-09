Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Professor Cuningham i Jazz Ladies, al festival de Jazz de Figueres

Durant tot el dia

Jazz Ladies i Professor Cunningham and His Old School són caps de cartell del Festival de Jazz de Figueres, que celebrarà la 26a edició de l'11 al 13 de setembre en comptes de finals de maig, com estava previst abans de la crisi sanitària. El festival més antic de la capital alt-empordanesa continua «apostant pel jazz al carrer i és per això que la majoria de concerts són gratuïts, amb l'objectiu d'acostar el jazz a la ciutadania», destacava ahir Alba Albert, presidenta de Joventuts Musicals de Figueres, que organitza la cita. Per adaptar-se a la normativa de seguretat, tots els concerts, siguin gratuïts o no, es faran amb reserva d'entrada prèvia i adaptats a la situació actual.

Primer cap de setmana de la Festa de la Sal a l'Escala

Durant tot el dia

Des del 1997 se celebra, el tercer diumenge de setembre, la Festa de la Sal, per commemorar el tercer centenari de la construcció de l'Alfolí de la Sal, magatzem on antigament arribava la sal. La festa, de participació popular, honora i homenatja els orígens pescadors i saladors, i recrea la vida quotidiana, inclou una mostra d'oficis, de balls i cançons i de cuina marinera. Aquest any també s'ha hagut d'adaptar a la pandèmia, i per això se celebrarà dividida en dos caps de setmana i deixant per l'any vinent les activitats que atreien més persones.

La botiga surt al carrer a Platja d'Aro

Durant tot el dia

La Botiga al Carrer amb una gran oferta de productes i amb algunes adaptacions per evitar aglomeracions: en alguns casos les promocions seran a l'interior del local i en d'altres caldrà fer el pagament dins el comerç.

Ruta de la Tapa de l'Anxova

Durant tot el dia

Tots els bars i restaurants del municipi tenen aquesta exquisida menja a la seva carta, ja sigui de la forma més tradicional –acompanyada de pa amb tomata- o en tapes creatives. Us recomanem visitar alguna de les fàbriques que elaboren les anxoves en salaó.

Visita romana al MAC d'Empúries

11.30 h

Iulia Domitia o Caius Aemilius, antics habitants de l'Emporiae romana del segle I dC ens mostren en aquesta divertida visita com es vivia i com eren les cases, carrers, places i temples de la seva ciutat.

Els Somnàmbuls a la Sala La Planeta de Girona

18 h

Els somnàmbuls és la història de dos joves amics: en Genís i en David, als quals ràpidament s'afegeix la Laura. Una amistat a tres que va buscant fórmules d'una possible felicitat en diferents esquemes de relació. L'amistat entre ells s'anirà esquer-dant quan l'amor —com l'entenem en la nostra societat— i la gelosia —com la vivim en la nostra societat— ho devorin tot. Amb text de Llàtzer Garcia inspirat en Design for living de Noël Coward, la comèdia parla de l'amor i de viure la vida.

Contes coeducatius i musicats a Corçà

11.30 h

Capgiralla agafa els contes i els adapta al segle XXI. Aquest diumenge explicaran a la plaça del Firal del Corçà els contes «La caputxeta vermella i la Rateta que escombrava l'escaleta... diuen prou!», juntament amb el taller «Construïm les ulleres liles de la igualtat».