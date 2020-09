El llegendari director de cinema Woody Allen surt a la palestra i escriu la seva pròpia biografia. Ho fa en un moment complicat per la seva carrera, després que les denúncies d'abusos sexuals d'una de les seves filles, i el boicot del moviment Me Too, posés en escac les audiències de la seva última pel·lícula ( Día de lluvia en Nueva York ), que fins i tot va haver de ser cancel·lada.

matías crowder

Però A propòsit de no res no és només la descàrrega de Woody Allen contra els judicis per abusos sexuals. És un llibre tan emocionant com viu que detalla la seva vida i el món de la cultura, especialment de cinema, com un important testimoni d'una figura que ha sabut conquerir l'èxit i la fama. I tornar-se, fins i tot, una peça clau de la seva època.

La biografia comença abans del seu naixement, amb la història dels seus pares jueus de Brooklyn i la difícil vida d'aquells anys. I recorre tota la seva existència, aturant-se en tots els detalls. «Ja estic a punt per néixer. Per fi arribo al món. Un món en què mai em sentiré còmode, que mai entendré, mai aprovaré ni perdonaré», són les paraules del mateix Woody Allen sobre el dia del seu naixement, un 1 de desembre de 1935.

«Era sa, estimat, molt atlètic ... i no obstant això vaig aconseguir acabar sent inquiet, temorós, sempre amb els nervis destrossats, misantrop, claustrofòbic, aïllat, amargat, carregat d'un pessimisme implacable. Algunes persones veuen el got mig buit, altres el veuen mig ple. Jo sempre veig el taüt mig ple», assegura el famós director.

Més o menys als cinc anys, Allen pren consciència de la mortalitat i pensa: «ah, no, jo no em vaig apuntar per això. Mai vaig acceptar ser finit. Si no us fa res, vull que em torneu els diners. Quan vaig créixer, no només l'extinció, sinó la manca de sentit de l'existència, es van fer més patents». Aquesta manca de lògica, com diu ell, serà un dels motors de la seva reeixida trajectòria professional.

Seria la seva cosina Rita qui el portaria per primer cop al cinema. «Jo les veia totes: cada comèdia, cada pel·lícula de vaquers, cada història d'amor, cada pel·lícula de pirates, cada film de guerra». El cinema li valdria per escapar-se del món. Però a l'acabar la funció es trobaria «una altra vegada a les urpes de la seva arxienemiga, la realitat». Allen assegura: «Jo sempre he menyspreat la realitat i he anhelat la màgia. Vaig intentar ser mag, fins que vaig descobrir que només podia manipular cartes i monedes, però no l'univers».

La segona part del llibre està dedicada a defensar-se de les acusacions d'abús sexual realitzades per la seva filla Dylan Farrow. Allen insisteix que hi ha molts aspectes de la seva vida que les persones solen desconèixer, com, per exemple, que mai va estar casat amb Mia Farrow. Tots dos ni tan sols van arribar a viure junts durant els tretze anys que va durar la seva relació. I que Soon-Yi, la seva dona actual, no va ser mai la seva filla adoptiva, sinó la filla adoptada per Farrow, que en aquells primers anys la definia com «una nena endarrerida».

Per Farrow no s'estalvia artilleria pesada i la descriu com una dona a la qual «li agradava adoptar i ho feia amb entusiasme, com qui compra una joguina nova, li encantava la reputació de santa que li conferia i els comentaris públics d'admiració, però no li agradava criar els nens i, en realitat, no se n'ocupava».

Segons Allen, Mia Farrow es va assegurar que la seva filla cregués des dels quatre anys que el seu pare era un violador. Woody Allen l'exculpa de tot. Considera que va ser manipulada durant anys per Farrow, fins al punt de creure que els abusos sexuals relatats una i altra vegada per la seva mare eren certs.

El conjunt fa d' A propòsit de no res una biografia estupenda, tan profunda com divertidíssima, amb grans possibilitats de convertir-se en el llibre de no-ficció de l'any.