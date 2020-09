És el plat típic de Tossa de Mar que bé es mereix cada any que se li dediqui una campanya gastronòmica. Aquest any, tot i les dificultats, torna a la taula el Cim i Tomba per delectar tots els paladars. Es tracta d'un plat molt senzill però precisament la seva senzillesa el fa que sigui molt preuat. L'origen del Cim i Tomba es troba profundament arrelat a la tradició marinera de Tossa. No podia ser d'una altra manera perquè la cuina tossenca està plenament associada als productes del mar.

Expliquen que antigament els pescadors s'emportaven a la barca un fogó, un xic de carbó, un morter i una olla de ferro, on posaven ceba i patates, a rodelles, pebrot i tomàquet trinxats i uns grans d'alls; aleshores hi afegien el peix de rebuig de la pescada que no podrien vendre i ho cuinaven. Amb aquesta senzillesa i lluny d'elaboracions complicades surt un plat molt apreciat i gustós.

L'Ajuntament de Tossa va portar a terme fa uns dies la presentació oficial de la campanya gastronòmica que porta el nom de «La Cuina del Cim i Tomba», que se celebra cada any a la població durant tot el mes de setembre amb l'objectiu d'allargar la temporada. Els restaurants de la vila tossenca que hi participen són membres del col·lectiu de la Cuina Tradicional Tossenca i ofereixen un menú especial amb un primer plat, el cim i tomba de segon plat, i uns postres.

Els restaurants que participen en la campanya del 2020 són Bahia, Can Carlus, Can Pini, Castell Vell, El petit de Can Carlus, L'Ajustada, Mestre d'Aixa, Minerva, Sa Barca, Sa Muralla, Túrsia, Víctor i Victòria. Aquests establiments oferiran menús especials durant tot aquest mes de setembre. És una manera d'oferir també un incentiu més per intentar allargar una temporada turística que ha estat ben atípica per culpa de la pandèmia.

Els més experts gastronòmics expliquen també que a banda de tota l'elaboració del plat també cal donar-li un toc especial amb un bon morter d'allioli que li acaba de donar un punt realment espectacular. En aquest sentit, durant la presentació de la campanya es va detallar que quan els pescadors sortien a pescar a la vela o a rem significava estar fora de casa durant moltes hores. Les necessitats alimentàries obligaven a emportar-se damunt la barca un fogó, una mica de carbó, un morter i una bona olla de ferro. «En un cistell també hi carregaven patates, cebes, alls, tomates i pebrots, així com oli i espècies com sal, pebre, safrà... i el pujaven a bord. Quan arribava l'hora de dinar, dins l'olla hi posaven la ceba i les patates a rodanxes, el pebrot i la tomata trinxats i uns grans d'alls. Llavors hi afegien el peix de la pescada que sortia trencat de la xarxa i sabien que no podrien vendre com bastina, lluerna, aranya, rata, rap, gat... hi tiraven un bon raig d'oli, ho cobrien d'aigua i ho deixaven coure a foc ràpid».

L'allioli es posava per sobre el peix i quan ja era cuit es deixava tot plegat bullint de 2 a 5 minuts. Un plat de peix molt senzill però per sucar-hi els dits. Actualment els peixos que es fan servir són el rap, el rom, el turbot i el bacallà.