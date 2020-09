Cinc plans que no et pots perdre aquest diumenge a Girona

Summer Market, a l'Estartit

L'outlet de roba, calçats i complements de la Plaça de la Llevantina de l'Estartit clausurarà avui la temporada de 10 a 20 hores.

Concert de Guillem Roma, a Salt

La Mirona acollirà aquest diumenge 20 de setembre (21 hores) el concert de Guillem Roma amb l'espectacle La constant i la variable. En un format de duo, on el músic osonenc s'acompanya del talent i la complicitat de la seva germana, la violoncelista Marta Roma, les dues veus, els intruments i l'energia dels dos es complementa amb una sincronia exepcional per donar vida a les cançons i a l'esenari. El preu de les entrades és de 10 euros (anticipada) i 12 euros (a taquilla).

Home (work in progress), a Llagostera

En una casa miserable, una parella viu la seva penosa rutina. Drama al servei de la comèdia. Riure del bo, del sonor, del que guareix. Un espectacle trepidant, emocionant, hilarant i també€ tendre. Dins la programació del cicle Les Nits de les Vídues, Cris-is presenta Home (work in progress) a la Plaça de la Llibertat de Llagostera el proper diumenge 20 de setembre (20 hores). Preu: 3 euros.

Sismoday, a Olot

El festival Sismògraf d'Olot, que s'havia de celebrar del 23 al 26 d'abril, s'ha traslladat a la tardor, en una edició de butxaca i amb participació bàsicament de companyies catalanes. Aquest diumenge 20 de setembre hi ha progrmat el Sismoday al Parc Nou, una festa de la dansa que es durà a terme tot el dia per gaudir de la natura, la dansa i la companyia.

Gimcana medieval, a Castelló d'Empúries

Els museus de Castelló d'Empúries, —el Museu d'Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, l'Ecomuseu-Farinera i també la Sinagoga del Puig Mercadal—, juntament amb el departament de Turisme de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i l'empresa Terramar, natura i cultura, organitzen de forma conjunta una Gimcana Medieval 2020, una activitat pensada per a un públic familiar, destinada especialment per als nens i nenes en edat escolar i també per a tots els públics, que tindrà lloc el diumenge 20 de setembre de 2020 a partir de les 10 hores del matí pel centre històric de la vila i pels museus de la vila.