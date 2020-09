Crònica d'un malson

El febrer de 2018 transcendia que l'actriu Allison Mack, coneguda per la seva participació a la sèrie Smallville, havia estat detinguda per tràfic sexual. Era el primer graó informatiu d'un cas que afectava d'altres representants de la societat de l'espectacle i que posava el focus sobre la secta NXIVM, que fins aquell moment era percebuda com una organització que treballava per la motivació, l'emprenedoria i l'autosuperació professional. Ara aquesta secta és l'eix de la sèrie documental The Vow (El juramento), una producció d'HBO que, amb un estil pausat i molta atenció al detall, es dedica a reconstruir la història de NXIVM des de la seva creació, la creixent implicació de tots els seus membres i, finalment, la constatació que allò, malgrat les aparences inicials, no era normal ni legal. De fet, l'engany de la secta es comença a esfondrar quan una de les seves integrants més emblemàtiques, l'actriu Sarah Edmondson, descobreix que s'havia creat una societat secreta de dones dins de l'organització que esclavitzava terceres persones (fins i tot les marcaven, com si de bestiar es tractessin) i les preparava per tenir relacions sexuals amb el líder, Keith Raniere. Edmondson ho va posar en coneixement d'un company, el cineasta Mark Vicente, i ambdós van començar a enregistrar converses i reunir proves que han acabat essent la llavor del documental.

The Vow comença com una crònica gairebé periodística de la fundació de NXIVM i va derivant cap a un estremidor descens dels inferns per part dels que van acabar denunciant les accions de la secta. Aquesta evolució tonal i narrativa aconsegueix enganxar-te i horroritzar-te en idèntica proporció: l'estil és tan rigorós i el muntatge tan hàbil que no pots deixar de mirar-lo, però al mateix temps no aconsegueixes ficar-te al cap com pot ser existeixin persones tan malignes i tan capacitades per crear un engany d'aquestes característiques. En aquest sentit, un dels encerts del documental és que no renuncia a explorar els clarobscurs dels que van acabar despertant (segurament la història que esgarrifa més, també pel que es nota que no diu, és la de l'actriu i cantant Bonnie Piesse) i que aposta per emmirallar-nos a la nostra indolència envers l'entorn. Al capdavall, si NXIVM va poder perpetrar la seva cortina de fum és perquè vivim en un món més propens a enaltir els placebos que no a aprofundir en l'arrel dels problemes. L'altre aspecte que fa de la sèrie una de les més interessants mai vistes en el seu gènere és la seva reflexió sobre la soledat i la gestió de l'èxit. Mack ha acabat essent la cara visible d'aquest cas, però tot plegat no deixa d'implicar una llarga llista de persones absolutament addictes al reconeixement públic i a la necessitat de sentir-se part6 d'un tot. Per això el testimoni d'Edmondson és un dels més colpidors: la seva mirada cada vegada que s'escolta a ella mateixa admetent les atrocitats de la secta és un veritable compendi del drama d'haver acceptar que van aconseguir captar-la i canviar-li la vida per sempre.