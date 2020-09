Les propostes imprescindibles del cap de setmana a Girona

Summer Market, a l'Estartit

L'outlet de roba, calçats i complements de la Plaça de la Llevantina de l'Estartit clausurarà la temporada aquest cap de setmana, els dies 19 i 20 de setembre, de 10 a 20 hores.

FestiSurf, a Platja d'Aro

En un marc agradable en el qual preval el bon ambient i en el qual hi ha un denominador comú; la diversió i la festa. La 8a edició del FestiSurf consolida un any més la seva proposta, convertint-se en una cita obligada per als amants d'aquests sons i tot el que hi ha al seu voltant. Una programació que consta de tres concerts el dissabte 19 de setembre a partir de les 21:30 hores, tots ells gratuïts i de forma consecutiva de bandes punteres en l'àmbit nacional i internacional del surf-rock, un estil musical de caràcter bàsicament instrumental, nascut a Califòrnia en la dècada dels seixanta.

Concert amb Toti Soler, a Girona

Toti Soler és conegut pel gran públic en gran part per ser un mestre posant música a la veu dels poetes i per les seves col·laboracions amb grans cantautors dels Països Catalans, tot i que la major part de la seva creació musical estrictament com a guitarrista roman desconeguda o només està a l'abast dels seus seguidors més fidels i melòmans. El guitarrista i cantautor català tocarà en solitari aquest dissabte 19 de setembre al Festival de Guitarra Girona Costa Brava a la Casa de Cultura de Girona (20 hores).

Concert de Guillem Roma, a Salt

La Mirona acollirà aquest diumenge 20 de setembre (21 hores) el concert de Guillem Roma amb l'espectacle La constant i la variable. En un format de duo, on el músic osonenc s'acompanya del talent i la complicitat de la seva germana, la violoncelista Marta Roma, les dues veus, els intruments i l'energia dels dos es complementa amb una sincronia exepcional per donar vida a les cançons i a l'esenari. El preu de les entrades és de 10 euros (anticipada) i 12 euros (a taquilla).

Llum trencada, a Girona

El cop d'estat del 1936 va trencar els somnis de gran part de la població i per a les dones va suposar la pèrdua de tots els drets que havien aconseguit amb la II República, però també dels homes que formaven part de la seva vida. Iguana Teatre recupera algunes històries de dones de Mallorca que van anar a presó només perquè eren filles d'un o dones d'un altre. I reivindica el paper d'altres dones, activistes, fortes i valentes, que es van enfrontar amb els qui les volien fer callar. La companyia Iguana Teatre presenta Llum trencada a la sala La Planeta (divendres i dissabte, 20:30 hores). Les entrades tenen un preu de 14 euros.

Home (work in progress), a Llagostera

En una casa miserable, una parella viu la seva penosa rutina. Drama al servei de la comèdia. Riure del bo, del sonor, del que guareix. Un espectacle trepidant, emocionant, hilarant i també€ tendre. Dins la programació del cicle Les Nits de les Vídues, Cris-is presenta Home (work in progress) a la Plaça de la Llibertat de Llagostera el proper diumenge 20 de setembre (20 hores). Preu: 3 euros.

Sismoday, a Olot

El festival Sismògraf d'Olot, que s'havia de celebrar del 23 al 26 d'abril, s'ha traslladat a la tardor, en una edició de butxaca i amb participació bàsicament de companyies catalanes. Aquest diumenge 20 de setembre hi ha progrmat el Sismoday al Parc Nou, una festa de la dansa que es durà a terme tot el dia per gaudir de la natura, la dansa i la companyia.

Concert d'harmònics, a Roses

Sentir la vibració dels bols tibetans, els gongs, didgeridoo, tambor xamànic, cants harmònics, hang... és una experiència molt relaxant i molt reconfortadora. Un viatge interior on l'energia produïda per aquests instruments ens aporten molta pau al nostre cos i a la nostra ment. Un moment de descans molt merescut, que tindrà lloc dissabte 19 de setembre (19 hores) a la Cituadella de Roses per un preu de 12 euros. L'activitat estarà dirigida per Edgar Tarrés.

Festival In-somni, a Sarrià de Ter

La 17 edició del festival internacional de música independent se celebra els dies 18 i 19 de setembre al Parc de la Coope de Sarrià de Ter amb més de 12 actuacions programades. La música urbana irromprà amb força amb nous artistes i grups consolidats en un cartell d'allò més potent. A banda de rock i pop, l'organització ha apostat per recuperar estils musicals que havien tingut pes en la programació d'edicions anteriors, així que el trap, el hip-hop, el reggae o l'electrònica tindran una presència important. El preu de les entrades és de 15 euros, general, i 23 euros, en el cas de l'abonament per als dos dies. També hi haurà food trucks i un espai, el village, per seguir els concerts relaxadament.

Jornades de Salut Integral i Mar, a Llançà

El proper cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, se celebraran a Llançà les primeres Jornades de Salut Integral i Mar, que estan organitzades per l'entitat llançanenca i de recent creació: Som Mar. La finalitat de l'associació és aspirar a recuperar la relació pregona amb la natura i restablir una relació d'estima, amor i respecte amb el mar i les aigües del món, desenvolupant una nova consciència marina. El dia 18 es faran per via ZOOM les jornades tècniques amb tres taules rodones consecutives, de manera que tant l'audiència com els ponents podran assistir a totes les taules. Les inscripcion a les jornades es poden fer al 972 38 08 55. Durant el cap de setmana es proposen una sèrie d'activitats, algunes de les quals són ideals per fer en família: ioga, xerrades, taller de mindfulness en família, snorkel, qi jong i caiac contemplatiu, nedada conscient i un concert a càrrec de Rusó Sala el dissabte al vespre. El preu serà de 25 € per 4 activitats a escollir del programa