Sis plans que no et pots perdre aquest dissabte a Girona

Summer Market, a l'Estartit

L'outlet de roba, calçats i complements de la Plaça de la Llevantina de l'Estartit clausurarà la temporada aquest cap de setmana, els dies 19 i 20 de setembre, de 10 a 20 hores.

FestiSurf, a Platja d'Aro

En un marc agradable en el qual preval el bon ambient i en el qual hi ha un denominador comú; la diversió i la festa. La 8a edició del FestiSurf consolida un any més la seva proposta, convertint-se en una cita obligada per als amants d'aquests sons i tot el que hi ha al seu voltant. Una programació que consta de tres concerts el dissabte 19 de setembre a partir de les 21:30 hores, tots ells gratuïts i de forma consecutiva de bandes punteres en l'àmbit nacional i internacional del surf-rock, un estil musical de caràcter bàsicament instrumental, nascut a Califòrnia en la dècada dels seixanta.

Concert amb Toti Soler, a Girona

Toti Soler és conegut pel gran públic en gran part per ser un mestre posant música a la veu dels poetes i per les seves col·laboracions amb grans cantautors dels Països Catalans, tot i que la major part de la seva creació musical estrictament com a guitarrista roman desconeguda o només està a l'abast dels seus seguidors més fidels i melòmans. El guitarrista i cantautor català tocarà en solitari aquest dissabte 19 de setembre al Festival de Guitarra Girona Costa Brava a la Casa de Cultura de Girona (20 hores).

Llum trencada, a Girona

El cop d'estat del 1936 va trencar els somnis de gran part de la població i per a les dones va suposar la pèrdua de tots els drets que havien aconseguit amb la II República, però també dels homes que formaven part de la seva vida. Iguana Teatre recupera algunes històries de dones de Mallorca que van anar a presó només perquè eren filles d'un o dones d'un altre. I reivindica el paper d'altres dones, activistes, fortes i valentes, que es van enfrontar amb els qui les volien fer callar. La companyia Iguana Teatre presenta Llum trencada a la sala La Planeta (20:30 hores). Les entrades tenen un preu de 14 euros.

Concert d'harmònics, a Roses

Sentir la vibració dels bols tibetans, els gongs, didgeridoo, tambor xamànic, cants harmònics, hang... és una experiència molt relaxant i molt reconfortadora. Un viatge interior on l'energia produïda per aquests instruments ens aporten molta pau al nostre cos i a la nostra ment. Un moment de descans molt merescut, que tindrà lloc dissabte 19 de setembre (19 hores) a la Cituadella de Roses per un preu de 12 euros. L'activitat estarà dirigida per Edgar Tarrés.

Festival In-somni, a Sarrià de Ter

La 17 edició del festival internacional de música independent presenta avui l'última jornada al Parc de la Coope de Sarrià de Ter amb diverses actuacions programades. La música urbana irromprà amb força amb nous artistes i grups consolidats en un cartell d'allò més potent. A banda de rock i pop, l'organització ha apostat per recuperar estils musicals que havien tingut pes en la programació d'edicions anteriors, així que el trap, el hip-hop, el reggae o l'electrònica tindran una presència important. El preu de les entrades és de 15 euros. També hi haurà food trucks i un espai, el village, per seguir els concerts relaxadament.