The Babysitter va ser tot una sorpresa perquè agafava un clixé propi del cinema de terror de sobretaula (la mainadera que no és el que sembla) per regalar-nos un divertidíssim slasher satànic ple de gore i girs impossibles. El director McG, que mai s'ha caracteritzat per la seva subtilesa, s'ho passava molt bé encadenant animalades i ens ho contagiava, a banda d'apuntar-nos el talent d'aquesta immensa musa del gènere que és Samara Weaving. Feia falta una seqüela? No, perquè el final obert de la primera era més un homenatge al la clàssica resurrecció del psicòpata que no una excusa vàlida per fer-la. Però ara que la tenim aquí, celebrem-la. The Babysitter: Killer Queen no és bona ni especialment original, però com a reunion dels personatges de l'original és una autèntica festa. Hi ha més violència, més humor i més ximpleries per minut, i el millor de tot és que McG i el seu equip, conscients de la seva absurditat, l'omplen de gags metalingüístics sobre les seqüeles i el seus mal vicis.

La trama se situa dos anys després dels fets de la primera part. Cole és ara un adolescent en tota regla que no ha aconseguit que ningú es cregui que va derrotar una secta satànica. Les coses no podrien anar pitjor: la seva millor amiga surt amb un idiota, tothom el tracta com si estigués malalt o boig, i els seus pares el volen ingressar en una escola per a pacients psiquiàtrics. Disposat a reprendre les regnes de la seva vida, el noi s'escapa de casa i s'apunta a una excursió de cap de setmana amb els seus companys de classe.

Però no triga a descobrir que la secta encara persisteix en el seu intent d'invocar el diable i que la seva sang continua sent la clau per aconseguir-ho. Plena de picades d'ullet als slashers clàssics (les més citades, Viernes 13 i Posesión infernal), The Babysitter: Killer Queen és un nou recital de cops d'efecte que t'acaba guanyant per la seva vocació pirotècnica. El millor, en aquest sentit, són els gags que se'n riuen dels secundaris prototípics del gènere (els pares al cotxe,, impagables) o la seva reformulació de la importància de ser verge per sobreviure a l'horror. El repartiment compta amb vells coneguts i nous fitxatges, i està encapçalat per Judah Lewis, Jenna Ortega, Emily Alyn Lind, Andrew Bachelor, Robbie Amell, Bella Thorne, Hana Mae Lee, Ken Marino, Leslie Bibb, Chris Wylde i Samara Weaving.