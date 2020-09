Tothom és benvingut a pagès

Acostar tot el que envolta el món de la pagesia a les famílies i els infants i donar a conèixer a la població en general l'orígen de molts dels productes que habitualment arriben a les llars són alguns dels objectius de l'iniciativa «Benvinguts a pagès». Potser molta mainada no s'ha arribat a preguntar mai d'on surt aquell ou, aquell enciam o aquella peça de fruita que arriba a les nostres neveres. Aquest programa és una bona manera precisament per això per conèixer i viure de primera mà el món de pagès.

La demarcació de Girona també s'apunta a «Benvinguts a Pagès» que es presenta com la a gran festa de la pagesia catalana. Aquest any degut a les circumstàncies es canvia de dates i inicialment se celebrarà el primer cap de setmana d'octubre. El territori respon al gran esdeveniment anual de la pagesia en un cap de setmana de portes obertes de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país. A

Girona un total de 19 explotacions, 32 restaurants, 33 establiments d'allotjament i una desena d'activitats complementàries formaran part del projecte que dona a conèixer al territori l'origen dels productes agroalimentaris que es produeixen a Catalunya i que es consumeixen cada dia.

La pàgina web www.benvingutsapages.cat permet al públic planificar les visites gratuïtes a les explotacions, restaurants i allotjaments participants. A la demarcació de Girona es podran conèixer els processos d'elaboració de la fruita, formatges i làctics, olis, herbes aromàtiques i carn, entre d'altres productes. Les visites inclouran tastos i el públic tindrà l'oportunitat d'omplir el rebost i adquirir els productes de temporada, sense intermediaris. Entrant en aquesta pàgina web podem obtenir tota la informació necessària per participar a l'iniciativa. Podrem resseguir comarca per comarca de tot el territori català per escollir el nostre destí de pagès durant aquest cap de setmana- D'una manera molt còmode ens podrem assabentar de totes les possibilitats que es presenta amb un cap de setmana de pagès.

Segons han avançat els organitzadors, una de les principals novetats d'aquest any és que els visitants tindran al seu abast una oferta de restaurants seleccionats pels mateixos pagesos que ofereixen a taula els productes de proximitat. És una manera de degustar de forma ràpida i directe els productes del camp que van cap a la taula, sense intermediaris i de manera natural. Els promotors han explicat també que el cercle es tancarà amb la participació dels establiments d'allotjament rural i la programació d'activitats complementàries en què destaquen, entre d'altres, l'oportunitat de visitar el Museu de la Pagesia de Fogars de la Selva, participar d'un taller familiar al Parc Neolític de la Draga a Banyoles, que inclourà l'elaboració de galetes, o conèixer el funcionament del port i la llotja de mar de l'Escala. Per tal de facilitar que puguem anticipar les reserves fent un clic a cada comarca trobarem les diferents explotacions ramaderes o agràries, cellers i restaurants que podem visitar i fins i tot les indicacions per arribar-hi o la manera de contactar-hi. És molt fàcil poder disposar de tota la informació i fer una reserva.

El cap de setmana a pagès també proposa diferents rutes pel territori que es poden fer en una única jornada o bé en dos o tres dies per facilitar les visites i combinar l'estada a les explotacions agrícoles i ramaderes i la descoberta del patrimoni natural, històric i paisatgístic de la demarcació.

El programa «Benvinguts a Pagès» és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i del departament d'Empresa i Coneixement, a través de l'Agència Catalana de Turisme. Col·laboren al projecte la Fundació Alícia, els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector.

A la primera edició celebrada el 2016 més de 12.500 persones van visitar durant un cap de setmana les gairebé 200 explotacions agràries i ramaderes d'arreu de Catalunya que es va estrenar en l'iniciativa. A Girona hi van prendre part 35 granges que van obrir les seves portes de manera gratuïta per mostrar la seva activitat.